Готовят с грязными руками, но подают с улыбкой: почему шаурма может быть опасной даже у лучших продавцов

В Егорьевске за сутки 17 человек отравились шаурмой из местного кафе. Специалисты Роспотребнадзора работают на месте, а АиФ выяснил у врача, что могло стать причиной массового отравления, и чем оно чревато.

Сальмонелла, стафилококк и не только

Отравление шаурмой может быть вызвано множеством факторов, считает терапевт Андрей Звонков:

Нарушения при обработке продуктов: Например, курица могла быть заражена сальмонеллой, если её неправильно хранили или обрабатывали.

Золотистый стафилококк: Это может быть результатом недобросовестной гигиены — если у продавца были гнойные прыщи, а он готовил еду с грязными руками, бактерии легко попадут в шаурму.

Звонков предупреждает:

"Руки — это главный канал передачи инфекции на таких точках общественного питания".

Бактерии в капусте: скрытая угроза

Не только мясо может быть опасным. Звонков подчеркивает, что капуста в шаурме тоже может быть источником инфекции:

Мыши на овощных складах переносят иерсиниоз — бактерию, опасную для человека.

Капусту не всегда тщательно обрабатывают, что даёт шанс бактериям попасть в блюдо.

"Нормальная хозяйка всегда обдирает верхние листья капусты, зная, что это может быть опасно", — поясняет Звонков.

Однако в массовом производстве часто забывают о таких простых мерах предосторожности.



Что будет делать Роспотребнадзор?

Эксперт уверен, что соответствующие службы быстро установят источник отравления:

Роспотребнадзор возьмёт анализы и мазки для выявления типа инфекции.

После этого процесс производства шаурмы будет проверен на нарушения.

Особенно это важно на этапе хранения продуктов и заготовки мяса.

Чем опасно такое отравление?

Обезвоживание

Нарушение электролитного обмена

Интоксикация

Поражение сосудистой системы и суставов.

Все эти последствия зависят от типа инфекции, которая будет выявлена.

Итог: будьте осторожны с уличной едой