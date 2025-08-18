Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Белов Опубликована вчера в 22:43

Готовят с грязными руками, но подают с улыбкой: почему шаурма может быть опасной даже у лучших продавцов

В Егорьевске за сутки 17 человек отравились шаурмой из местного кафе. Специалисты Роспотребнадзора работают на месте, а АиФ выяснил у врача, что могло стать причиной массового отравления, и чем оно чревато.

Сальмонелла, стафилококк и не только

Отравление шаурмой может быть вызвано множеством факторов, считает терапевт Андрей Звонков:

  • Нарушения при обработке продуктов: Например, курица могла быть заражена сальмонеллой, если её неправильно хранили или обрабатывали.
  • Золотистый стафилококк: Это может быть результатом недобросовестной гигиены — если у продавца были гнойные прыщи, а он готовил еду с грязными руками, бактерии легко попадут в шаурму.

Звонков предупреждает:

"Руки — это главный канал передачи инфекции на таких точках общественного питания".

Бактерии в капусте: скрытая угроза

Не только мясо может быть опасным. Звонков подчеркивает, что капуста в шаурме тоже может быть источником инфекции:

  • Мыши на овощных складах переносят иерсиниоз — бактерию, опасную для человека.
  • Капусту не всегда тщательно обрабатывают, что даёт шанс бактериям попасть в блюдо.

"Нормальная хозяйка всегда обдирает верхние листья капусты, зная, что это может быть опасно", — поясняет Звонков.

Однако в массовом производстве часто забывают о таких простых мерах предосторожности.

Что будет делать Роспотребнадзор?

Эксперт уверен, что соответствующие службы быстро установят источник отравления:

  • Роспотребнадзор возьмёт анализы и мазки для выявления типа инфекции.
  • После этого процесс производства шаурмы будет проверен на нарушения.
  • Особенно это важно на этапе хранения продуктов и заготовки мяса.

Чем опасно такое отравление?

  • Обезвоживание
  • Нарушение электролитного обмена
  • Интоксикация
  • Поражение сосудистой системы и суставов.

Все эти последствия зависят от типа инфекции, которая будет выявлена.

Итог: будьте осторожны с уличной едой

  • Отравления из-за неправильного хранения продуктов — частая проблема на точках быстрого питания.
  • Шаурма может стать опасной, если нарушены гигиенические нормы на этапе приготовления.
  • Инфекция с рук, неправильное хранение мяса или капусты — это риски, которые мы не всегда учитываем.

