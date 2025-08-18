Готовят с грязными руками, но подают с улыбкой: почему шаурма может быть опасной даже у лучших продавцов
В Егорьевске за сутки 17 человек отравились шаурмой из местного кафе. Специалисты Роспотребнадзора работают на месте, а АиФ выяснил у врача, что могло стать причиной массового отравления, и чем оно чревато.
Сальмонелла, стафилококк и не только
Отравление шаурмой может быть вызвано множеством факторов, считает терапевт Андрей Звонков:
- Нарушения при обработке продуктов: Например, курица могла быть заражена сальмонеллой, если её неправильно хранили или обрабатывали.
- Золотистый стафилококк: Это может быть результатом недобросовестной гигиены — если у продавца были гнойные прыщи, а он готовил еду с грязными руками, бактерии легко попадут в шаурму.
Звонков предупреждает:
"Руки — это главный канал передачи инфекции на таких точках общественного питания".
Бактерии в капусте: скрытая угроза
Не только мясо может быть опасным. Звонков подчеркивает, что капуста в шаурме тоже может быть источником инфекции:
- Мыши на овощных складах переносят иерсиниоз — бактерию, опасную для человека.
- Капусту не всегда тщательно обрабатывают, что даёт шанс бактериям попасть в блюдо.
"Нормальная хозяйка всегда обдирает верхние листья капусты, зная, что это может быть опасно", — поясняет Звонков.
Однако в массовом производстве часто забывают о таких простых мерах предосторожности.
Что будет делать Роспотребнадзор?
Эксперт уверен, что соответствующие службы быстро установят источник отравления:
- Роспотребнадзор возьмёт анализы и мазки для выявления типа инфекции.
- После этого процесс производства шаурмы будет проверен на нарушения.
- Особенно это важно на этапе хранения продуктов и заготовки мяса.
Чем опасно такое отравление?
- Обезвоживание
- Нарушение электролитного обмена
- Интоксикация
- Поражение сосудистой системы и суставов.
Все эти последствия зависят от типа инфекции, которая будет выявлена.
Итог: будьте осторожны с уличной едой
- Отравления из-за неправильного хранения продуктов — частая проблема на точках быстрого питания.
- Шаурма может стать опасной, если нарушены гигиенические нормы на этапе приготовления.
- Инфекция с рук, неправильное хранение мяса или капусты — это риски, которые мы не всегда учитываем.
