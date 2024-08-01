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Шаурма по-домашнему
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  • Опубликована сегодня в 17:51

Приготовьте вкусную шаурму у себя дома — получится точно

Шаурма по-домашнему

Шаурма — самая популярная уличная еда.

Ингредиенты на 2 порции: 200 г куриного бедра, 2 лаваша, 70 г моркови по-корейски, 40 г листьев салата, 1 огурец, 1 маринованный огурец, 1 ч. л. горчицы, 5 ст. л. сметаны, 1 зубчик чеснока, 1 ст. л. масла растительного, 0,5 ч. л. специй для курицы, 0,5 ч. л. паприки, соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Чеснок измельчить, смешать со сметаной, добавить соль и горчицу. Перемешать.
  2. Огурцы нарезать тонкой соломкой.
  3. Салат нарезать на несколько частей.
  4. Мясо нарезать на небольшие кусочки и обжарить на сковороде с 2 сторон, главное не пересушить. Посолить, добавить специи.
  5. Разложить прямоугольный лаваш, смазать приготовленным соусом, разложить листья салата и кусочки курицы.
  6. Выложить огурцы и морковь, добавить соус.
  7. Плотно свернуть шаурму и обжарьте с 2 сторон на сухой сковороде.

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