Что не стоит есть с прилавка в жару: список продуктов, которых лучше избегать
В разгар жары перекус на улице может обернуться серьёзными проблемами с желудком. Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в интервью NEWS. ru объяснила, почему привычная уличная еда летом становится особенно опасной и какие продукты чаще всего вызывают отравления.
Бактерии и вирусы активизируются в жару
"Прежде всего, это дизентерия, а также рота- и норовирусы, приводящие к острому гастроэнтериту, больше известному как "желудочный грипп"", — предупреждает Сухорукова.
Жара создаёт идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов в пище — особенно в тех продуктах, которые хранятся без охлаждения, плохо приготовлены или долго лежат на прилавках.
Фастфуд под угрозой: что особенно опасно?
Наиболее рискованные продукты в жару:
- шаурма, хот-доги, чебуреки, беляши, пирожки и хачапури;
- выпечка с мясной, овощной или сырной начинкой;
- салаты с майонезом;
- булочки с кремом, торты, пирожные;
- домашние грибы, молочная продукция, продающиеся "с рук".
"До четверти отравлений летом связано с некачественным мясом — испорченным или недостаточно прожаренным", — подчёркивает гастроэнтеролог.
В уличных палатках зачастую отсутствуют условия для надлежащего хранения, а еду готовят "на глаз" и "на скорую руку", не соблюдая санитарные нормы.
Инфекция не сразу проявляется
Проблема с такой пищей в том, что последствия возникают не сразу:
- симптомы могут проявиться через 1,5-2 суток;
- отравление часто сопровождается температурой, тошнотой, диареей и слабостью;
- в тяжёлых случаях возможны госпитализация и обезвоживание.
"Насколько опасно то, что вам приготовили на улице, становится ясно через несколько часов — а иногда уже слишком поздно", — говорит врач.
Как защитить себя летом?
- Избегайте покупки еды в палатках без холодильников и условий хранения;
- Не берите фастфуд "на вынос", если не можете съесть его сразу;
- Не покупайте молочные продукты, грибы и салаты с рук на стихийных рынках;
- Обращайте внимание на температуру, запах и консистенцию пищи.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru