Что не стоит есть с прилавка в жару: список продуктов, которых лучше избегать

В разгар жары перекус на улице может обернуться серьёзными проблемами с желудком. Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в интервью NEWS. ru объяснила, почему привычная уличная еда летом становится особенно опасной и какие продукты чаще всего вызывают отравления.

Бактерии и вирусы активизируются в жару

"Прежде всего, это дизентерия, а также рота- и норовирусы, приводящие к острому гастроэнтериту, больше известному как "желудочный грипп"", — предупреждает Сухорукова.

Жара создаёт идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов в пище — особенно в тех продуктах, которые хранятся без охлаждения, плохо приготовлены или долго лежат на прилавках.

Фастфуд под угрозой: что особенно опасно?

Наиболее рискованные продукты в жару:

шаурма, хот-доги, чебуреки, беляши, пирожки и хачапури;

выпечка с мясной, овощной или сырной начинкой;

салаты с майонезом;

булочки с кремом, торты, пирожные;

домашние грибы, молочная продукция, продающиеся "с рук".

"До четверти отравлений летом связано с некачественным мясом — испорченным или недостаточно прожаренным", — подчёркивает гастроэнтеролог.

В уличных палатках зачастую отсутствуют условия для надлежащего хранения, а еду готовят "на глаз" и "на скорую руку", не соблюдая санитарные нормы.

Инфекция не сразу проявляется

Проблема с такой пищей в том, что последствия возникают не сразу:

симптомы могут проявиться через 1,5-2 суток;

отравление часто сопровождается температурой, тошнотой, диареей и слабостью;

в тяжёлых случаях возможны госпитализация и обезвоживание.

"Насколько опасно то, что вам приготовили на улице, становится ясно через несколько часов — а иногда уже слишком поздно", — говорит врач.

Как защитить себя летом?