Шаурма в кафе на улице
Шаурма в кафе на улице
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Что не стоит есть с прилавка в жару: список продуктов, которых лучше избегать

Врач предупредила о рисках шаурмы, чебуреков и салатов с майонезом в жару

В разгар жары перекус на улице может обернуться серьёзными проблемами с желудком. Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в интервью NEWS. ru объяснила, почему привычная уличная еда летом становится особенно опасной и какие продукты чаще всего вызывают отравления.

Бактерии и вирусы активизируются в жару

"Прежде всего, это дизентерия, а также рота- и норовирусы, приводящие к острому гастроэнтериту, больше известному как "желудочный грипп"", — предупреждает Сухорукова.

Жара создаёт идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов в пище — особенно в тех продуктах, которые хранятся без охлаждения, плохо приготовлены или долго лежат на прилавках.

Фастфуд под угрозой: что особенно опасно?
Наиболее рискованные продукты в жару:

  • шаурма, хот-доги, чебуреки, беляши, пирожки и хачапури;
  • выпечка с мясной, овощной или сырной начинкой;
  • салаты с майонезом;
  • булочки с кремом, торты, пирожные;
  • домашние грибы, молочная продукция, продающиеся "с рук".

"До четверти отравлений летом связано с некачественным мясом — испорченным или недостаточно прожаренным", — подчёркивает гастроэнтеролог.

В уличных палатках зачастую отсутствуют условия для надлежащего хранения, а еду готовят "на глаз" и "на скорую руку", не соблюдая санитарные нормы.

Инфекция не сразу проявляется
Проблема с такой пищей в том, что последствия возникают не сразу:

  • симптомы могут проявиться через 1,5-2 суток;
  • отравление часто сопровождается температурой, тошнотой, диареей и слабостью;
  • в тяжёлых случаях возможны госпитализация и обезвоживание.

"Насколько опасно то, что вам приготовили на улице, становится ясно через несколько часов — а иногда уже слишком поздно", — говорит врач.

Как защитить себя летом?

  • Избегайте покупки еды в палатках без холодильников и условий хранения;
  • Не берите фастфуд "на вынос", если не можете съесть его сразу;
  • Не покупайте молочные продукты, грибы и салаты с рук на стихийных рынках;
  • Обращайте внимание на температуру, запах и консистенцию пищи.

