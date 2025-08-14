Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:09

Двадцать лет спустя зомби снова в деле: культовая комедия возвращается в кино в новом виде

Культовая комедия "Зомби по имени Шон" впервые выйдет в российский прокат

Двадцать лет спустя после своей премьеры культовая британская комедия ужасов "Зомби по имени Шон" добирается до российских кинотеатров. Компания "Иноекино" объявила, что 25 сентября зрители смогут увидеть ленту в новой 4К-реставрации и с полностью обновлённой закадровой озвучкой. Для многих это станет редкой возможностью оценить фильм на большом экране — в тот самый момент, когда он празднует свой юбилей.

От бытовых проблем — к зомби-апокалипсису

История рассказывает о Шоне, простом продавце электроники, который увяз в рутине и личных неудачах. Его жизнь переворачивается, когда улицы родного города начинают заполнять ожившие мертвецы. Вместе с верным другом Эдом он отправляется на спасение своей девушки, матери и других близких. План? Добраться до любимого паба и пересидеть там конец света. Фильм мастерски соединяет элементы хоррора и лёгкой британской комедии, превращая штампы зомби-жанра в поводы для шуток и ироничных наблюдений о человеческой природе.

Звёздный состав и неожиданные камео

Главные роли исполнили Саймон Пегг, Кейт Эшфилд, Люси Дэвис, Ник Фрост, Дилан Моран, Билл Найи и Пенелопа Уилтон. Дополнительным сюрпризом для внимательных зрителей стали участники группы Coldplay — Крис Мартин и Джонни Бакланд, появившиеся в эпизодических ролях. Это cameo давно стало одной из любимых находок поклонников фильма.

Путь к статусу культового

Мировая премьера картины состоялась 29 марта 2004 года в Лондоне, а уже через несколько недель фильм вышел в прокат по всей Великобритании и США. Критики встретили его тепло, а британская киноакадемия отметила проект двумя номинациями на премию BAFTA. Со временем "Зомби по имени Шон" занял место в списке телеканала Channel 4 "50 величайших кинокомедий" и попал в двадцатку лучших фильмов с 1992 года по версии Квентина Тарантино.

