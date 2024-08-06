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Как замариновать шашлык в помидорах: лучший рецепт для пикника
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Маринад для шашлыка всего из двух ингредиентов: мясо получится невероятно мягким и сочным

Как замариновать шашлык в помидорах: лучший рецепт для пикника

Залог вкусного шашлыка — свежее мясо и хороший маринад. Один из самых простых и при этом вкусных рецептов — шашлык в свежих помидорах и луке. Мясо в таком мариналде получается просто изумительным: мягким, сочным и ароматным. Совет: для маринада выбирайте самые спелые помидоры, лучше сладких мясистых сортов.

Ингредиенты:

  • Мясо (говядина, свинина, баранина).
  • Спелые помидоры.
  • Репчатый лук.

Приготовление:

  1. Помидоры мелко нарезать, в лучше — размять в кашу. Наша задача — добиться максимального количества помидорного сока.
  2. Лук очистить, нарезать кольцами.
  3. Мясо нарезать плоскими кусками шириной 4-5 см и толщиной 2 см.
  4. Хорошо перемешать куски мяса с маринадом.
  5. Оставить шашлык в помидорах и луке на 5-6 часов. За это время томаты напитают шашлык соком, а при жарке дадут аппетитную корочку.

И запомните: при жарке класть мясо на мангал нужно именно плоской стороной. Так шашлык хорошо прожарится внутри и не пригорит снаружи.

Приятного аппетита!

Фото: Adobe Stock/yarbeer.

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