Маринад для шашлыка всего из двух ингредиентов: мясо получится невероятно мягким и сочным

Залог вкусного шашлыка — свежее мясо и хороший маринад. Один из самых простых и при этом вкусных рецептов — шашлык в свежих помидорах и луке. Мясо в таком мариналде получается просто изумительным: мягким, сочным и ароматным. Совет: для маринада выбирайте самые спелые помидоры, лучше сладких мясистых сортов.

Ингредиенты:

Мясо (говядина, свинина, баранина).

Спелые помидоры.

Репчатый лук.

Приготовление:

Помидоры мелко нарезать, в лучше — размять в кашу. Наша задача — добиться максимального количества помидорного сока. Лук очистить, нарезать кольцами. Мясо нарезать плоскими кусками шириной 4-5 см и толщиной 2 см. Хорошо перемешать куски мяса с маринадом. Оставить шашлык в помидорах и луке на 5-6 часов. За это время томаты напитают шашлык соком, а при жарке дадут аппетитную корочку.

И запомните: при жарке класть мясо на мангал нужно именно плоской стороной. Так шашлык хорошо прожарится внутри и не пригорит снаружи.

Приятного аппетита!

Фото: Adobe Stock/yarbeer.