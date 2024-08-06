Маринад для шашлыка всего из двух ингредиентов: мясо получится невероятно мягким и сочным

Залог вкусного шашлыка — свежее мясо и хороший маринад. Один из самых простых и при этом вкусных рецептов — шашлык в свежих помидорах и луке. Мясо в таком мариналде получается просто изумительным: мягким, сочным и ароматным. Совет: для маринада выбирайте самые спелые помидоры, лучше сладких мясистых сортов.
Ингредиенты:
- Мясо (говядина, свинина, баранина).
- Спелые помидоры.
- Репчатый лук.
Приготовление:
- Помидоры мелко нарезать, в лучше — размять в кашу. Наша задача — добиться максимального количества помидорного сока.
- Лук очистить, нарезать кольцами.
- Мясо нарезать плоскими кусками шириной 4-5 см и толщиной 2 см.
- Хорошо перемешать куски мяса с маринадом.
- Оставить шашлык в помидорах и луке на 5-6 часов. За это время томаты напитают шашлык соком, а при жарке дадут аппетитную корочку.
И запомните: при жарке класть мясо на мангал нужно именно плоской стороной. Так шашлык хорошо прожарится внутри и не пригорит снаружи.
Приятного аппетита!
Фото: Adobe Stock/yarbeer.
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