Не выбрасывайте тупые ножницы: спасёт то, что обычно идёт в мусор

Тупые ножницы — частая проблема, которая со временем появляется у любого инструмента. Даже самые качественные лезвия теряют остроту после длительного использования, начинают мять материал и требовать больше усилий. Но отправлять их в утиль не стоит: вернуть остроту можно за несколько минут с помощью подручных средств — консервной банки и обычной наждачной бумаги.

Метод прост, безопасен и подходит для большинства видов ножниц — от кухонных до портновских и канцелярских.

Почему ножницы тупятся

Основная причина потери остроты — трение. Лезвия со временем стираются, особенно при работе с плотными материалами: картоном, тканью, кожей. Иногда ножницы теряют эффективность из-за ослабленной заклёпки — тогда лезвия неплотно сходятся, и инструмент перестаёт резать ровно. Важно вовремя диагностировать, что именно стало причиной проблемы, чтобы не навредить при заточке.

Советы шаг за шагом: как вернуть ножницам остроту

Проверьте состояние заклёпки.

Если лезвия "гуляют" и не смыкаются плотно, аккуратно подбейте заклёпку лёгкими ударами молотка. Делайте это постепенно, проверяя ход ножниц после каждого удара. Главное — добиться плотного прилегания без заедания. Приступайте к грубой заточке.

Возьмите пустую консервную банку и сделайте ею несколько "резов". Двигайтесь от основания лезвий к кончикам, выполняя 10-15 повторов. Металл банки действует как мягкий абразив, выравнивая кромку и устраняя мелкие сколы. Перейдите к обработке наждачной бумагой.

Используйте мелкозернистую наждачку (примерно P160). Сложите лист пополам абразивной стороной наружу и несколько раз "разрежьте" его ножницами. Это шлифует кромку и придаёт лезвиям дополнительную остроту. Выполните финишную полировку.

Разведите лезвия под углом 90°, вставьте между ними кусочек наждачной бумаги той же зернистости и выполните 20-25 плавных движений до полного смыкания. Затем переверните лист и повторите процедуру. Такой приём убирает микрозазубрины и делает рез мягким и ровным. Очистите и проверьте результат.

Протрите лезвия сухой салфеткой или мягкой тканью, удалив металлическую пыль. Попробуйте разрезать лист бумаги — если рез идёт плавно, работа завершена успешно.

