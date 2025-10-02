Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Акула в воде
Акула в воде
© Designed by Freepik by vecstock is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:42

Морские монстры или недопонятые стражи океана: мифы и правда об акулах

Биологи: акулы чувствуют электрические импульсы с помощью ампул Лоренцини

Акулы веками окружены ореолом страха. Их называют морскими монстрами, но за этим ярлыком скрывается древняя и удивительно гибкая группа рыб. Некоторые виды внушают трепет, другие — вызывают улыбку, а третьи и вовсе напоминают персонажей фантастических фильмов.

В этой статье мы рассмотрим необычных акул, узнаем, чем они отличаются друг от друга, почему некоторые из них были гигантами, а также разберём мифы, связанные с этими уникальными созданиями.

Акула-свинья — морской "шутник"

Эти небольшие акулы встречаются в Атлантике и Средиземном море. Их прозвище связано с внешностью: моряк, впервые увидевший рыбу в сетях, легко может рассмеяться.

Сбоку они уже не выглядят мило, скорее напоминают существо из фильма ужасов. В длину такие акулы редко превышают полтора метра. Их рацион — моллюски, ракообразные и черви. Для человека они не представляют опасности.

Несмотря на "несерьёзный" вид, вид находится под угрозой. Причина — деятельность человека, разрушающая кормовую базу.

Мегалодон — гигант прошлого

Сложно поверить, но в древности в морях плавала рыба, которая охотилась на китов. Речь идёт о мегалодоне, самом крупном хищнике за всю историю океанов.

Эти акулы обитали от 20 до 3 миллионов лет назад. Их размеры поражают воображение: 16 метров в длину, вес около 40 тонн, а зубы достигали 18 см.

Мегалодоны атаковали жертву как таран, пробивая кости и органы. Такой способ охоты делал возможным нападение даже на крупных китов. Но примерно три миллиона лет назад они исчезли, уступив место более быстрым и ловким конкурентам.

Почему акулы чувствуют то, чего не ощущаем мы

Особенность акул — органы электрорецепции. Ампулы Лоренцини позволяют им улавливать слабые электрические импульсы. Любое движение в воде сопровождается микроскопическими токами, которые акула безошибочно улавливает.

Это объясняет, почему даже в мутной воде хищник может точно атаковать, не полагаясь на зрение или обоняние. У наземных животных таких рецепторов нет — в воздухе электрические импульсы слишком слабые.

"Рыбное торнадо" — тактика мелких рыб

Чтобы избежать хищника, стая мелкой рыбы может сбиться в огромный вращающийся клуб. Внешне он напоминает единого гиганта, длиной до 20 метров. Такая иллюзия способна отпугнуть акулу.

Однако опытные хищники умеют разрушать построение, вырывая из него небольшие косяки и поочерёдно их поедая.

Почему акулы не любят пресную воду

Большинство акул — морские рыбы. Исключение — редкие пресноводные серые акулы, встречающиеся в Австралии и Юго-Восточной Азии.

Секрет в особенностях осморегуляции. Кровь акул очень солёная и содержит мочевину, а также триметиламиноксид. Это позволяет поддерживать баланс с морской водой, но делает выживание в пресной воде практически невозможным.

Карликовые акулы — малыши среди гигантов

Не все акулы внушительны. В южных морях встречаются карликовые акулы длиной всего 25-26 см. Иногда их даже заглатывают крупные птицы, вроде пеликанов.

Есть и сигарная акула, всего 50 см длиной, но чрезвычайно агрессивная. Она оставляет на жертве круглые следы укусов, откусывая куски мяса и мгновенно скрываясь в глубину.

Калифорнийская бычья акула

Этот вид сразу стал любимцем соцсетей благодаря "миловидной" внешности. Рыба предпочитает тёплые воды у побережья Калифорнии и питается мягкими моллюсками.

Бычьи акулы заботятся о потомстве необычным образом: они откладывают яйца и переносят их в защищённые места — расщелины и укрытия.

Акулы-молоты — "командные игроки"

"Акулы-молоты — общительные животные!", — рассказал зоолог Гэри Мини.

В отличие от одиночек других видов, молоты собираются в огромные стаи. Днём они путешествуют вместе, а ночью расходятся по рифам на охоту.

Сравнение акул

Вид Размер Опасность для человека Особенности
Акула-свинья до 1,5 м неопасна Питается моллюсками
Мегалодон до 16 м вымер Охотился на китов
Карликовая акула до 26 см неопасна Крошечные размеры
Сигарная акула до 50 см крайне редкие атаки Агрессивная тактика
Бычья калифорнийская до 1,2 м неопасна Забота о яйцах
Акула-молот до 6 м условно опасна Живёт стаями

Советы шаг за шагом: как вести себя при встрече с акулой

  1. Сохраняйте спокойствие, избегайте резких движений.

  2. Старайтесь сохранять зрительный контакт — многие акулы не атакуют открыто.

  3. Если акула проявляет интерес, держитесь вертикально в воде, создавая впечатление крупных размеров.

  4. Никогда не дразните акул и не пытайтесь их кормить.

  5. Используйте защитные костюмы или репелленты для дайверов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Купание в сумерках → вероятность встречи с охотящейся акулой → выбирайте дневное время.

  • Плавание рядом с рыбацкими лодками → риск привлечь акул запахом улова → купайтесь вдалеке от промысловых зон.

  • Использование блестящих украшений → имитация чешуи рыбы → оставляйте украшения на берегу.

А что если мегалодоны не вымерли?

Учёные уверены: сегодня мегалодонов не осталось. Если бы они выжили, современное мореплавание выглядело бы иначе — огромные акулы представляли бы серьёзную угрозу даже для крупных судов.

Плюсы и минусы акул для экосистемы

Плюсы Минусы
Поддерживают баланс в океане Опасность редких атак на людей
Уничтожают больных и слабых рыб Уязвимы из-за промысла и изменения климата
Уникальные органы чувств Чувствительность зубов к кислотности воды

FAQ

Как выбрать место для дайвинга, чтобы избежать встречи с акулами?
Выбирайте районы без рыболовного промысла и с хорошей видимостью.

Сколько стоит тур для наблюдения за акулами?
В зависимости от страны цена колеблется от 200 до 1000 долларов.

Что лучше: клеточный дайвинг или свободное погружение?
Для новичков безопаснее клеточный дайвинг, а свободное погружение подходит только опытным дайверам.

Мифы и правда

  • Миф: все акулы смертельно опасны для человека.
    Правда: из сотен видов лишь немногие способны нападать.

  • Миф: акула нападает только ради пищи.
    Правда: часто атаки связаны с любопытством или ошибкой.

  • Миф: акулы — "машины для убийства".
    Правда: они играют ключевую роль в экосистеме, предотвращая болезни у морских животных.

Три интересных факта

  1. У акул зубы растут всю жизнь, заменяясь новыми.

  2. Некоторые виды способны мигрировать на тысячи километров.

  3. Акула может почувствовать каплю крови в воде за сотни метров.

Исторический контекст

  1. 450 млн лет назад появились первые предки акул.

  2. 20 млн лет назад океаны бороздил мегалодон.

  3. В XX веке начался массовый промысел акул ради плавников.

  4. В XXI веке акулы оказались под угрозой исчезновения из-за изменения климата и деятельности человека.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследования показали: вой волков не связан с фазами Луны сегодня в 8:35

Даже реки меняют русло, если исчезает волк: эффект, который трудно поверить

Волк — герой сказок и легенд, но его истинная жизнь в природе удивляет куда больше. Почему же Серый играет такую важную роль в экосистеме?

Читать полностью » Усы у кошек реагируют на сквозняки и помогают охотиться в темноте сегодня в 7:27

Без усов, как без глаз: что теряет котёнок, когда мать портит его мордочку

Почему кошки иногда откусывают усы своим котятам? На первый взгляд это странно, но за этим кроется логика материнского инстинкта.

Читать полностью » Зоопсихологи: охота на насекомых у кошек связана с инстинктами, а не с голодом сегодня в 6:10

Ваша гостиная — её джунгли: как кошки устраивают сафари прямо в квартире

Почему кошки продолжают гоняться за мухами, даже если их миска полна? Разбираем охотничий азарт питомцев и как помочь им реализовать инстинкты.

Читать полностью » Поджатый хвост и потеря аппетита у собаки указывают на стресс сегодня в 5:23

Собака не хочет гулять — и это не лень: правда, которая пугает хозяев

Как понять, что собака переживает стресс или тоску? Поведение, позы, сон и аппетит могут многое рассказать внимательному хозяину.

Читать полностью » Автоматические кормушки помогают сохранить режим питания у кошек сегодня в 4:50

Лишняя порция — минус три года жизни: скрытая опасность для кошек

Правильное кормление кошки — залог её здоровья и долголетия. Узнайте, как подобрать режим питания и избежать ошибок, которые допускают многие хозяева.

Читать полностью » ВОЗ: собаки помогают снизить риск инфаркта и нормализовать холестерин сегодня в 3:16

Собака как личный тренер: почему прогулки заменяют спортзал

Собака может стать не только верным другом, но и естественным "лекарством" для сердца, иммунитета и психологического равновесия.

Читать полностью » Ветеринары: кошки будят хозяев чаще всего из-за голода сегодня в 0:17

Кошачий будильник точнее смартфона: почему он срабатывает всегда в 5 утра

Почему кошки превращаются в утренних будильников и как изменить их привычки? Секреты поведения и практические советы для владельцев.

Читать полностью » Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики бешенства у животных и людей вчера в 23:09

Бешенство не прощает ошибок: главный шаг, который спасает жизнь

Бешенство смертельно опасно, но его можно предотвратить. Какие меры защиты рекомендуют врачи и что делать при укусе животного?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Мария Толстова: умеренное употребление кофе снижает риск сердечно-сосудистых болезней
Красота и здоровье

Ревматоидный артрит начинается с утренней скованности и отёков суставов
Еда

Курица карри со сливочным соусом готовится за 30 минут
Еда

Фаршированные шампиньоны в мультиварке сохраняют сочность и аромат
Дом

Терракотовый цвет в интерьере: идеи для гостиной, спальни и кухни
Технологии

Google отключила AI Overview для запросов о деменции Дональда Трампа — The Verge
Авто и мото

Автоэксперты: в морозы водители чаще сталкиваются с разрядом аккумулятора
Спорт и фитнес

Учёные: функциональные комплексы улучшают баланс и координацию движений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet