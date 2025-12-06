Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:08

Не заходите в воду в эти часы: срочное предупреждение для отдыхающих в Египте

Яркие купальники привлекают акул в Египте — эксперты по безопасности

Отпускные советы по безопасности обычно сводятся к крему от солнца и внимательности на экскурсиях, но в Египте обсуждают куда более "морскую" деталь — цвет купальника. Об этом сообщает "1520. Все о путешествиях". Туристов призвали ответственно подойти к выбору купальных костюмов, поскольку яркие и блестящие модели, по мнению экспертов, могут привлечь внимание акул.

Почему заговорили о купальниках и что именно советуют

Рекомендации, как говорится в публикации, появились на фоне того, что случаи нападения подводных хищников в последнее время участились. Авторы отмечают: цвет топа и плавок может "сыграть решающую роль" при приближении акулы. В этой логике яркие и переливающиеся ткани воспринимаются как потенциальный "маячок" в воде.

Туристам советуют избегать именно броских и блестящих нарядов. По словам экспертов, такая одежда способна привлечь внимание хищника и сделать купающегося более заметной целью. При этом сама рекомендация подана как превентивная — не как гарантия безопасности, а как попытка снизить риски.

Правила поведения на воде: не в одиночку и не в "опасные часы"

Помимо выбора одежды, публикация напоминает о стандартных правилах осторожности при купании. Туристов призывают не заходить в воду поодиночке, чтобы в случае нештатной ситуации рядом были другие люди. Такой совет обычно воспринимают как бытовой, но в контексте темы он звучит как элемент общей стратегии безопасности.

Также рекомендуется избегать заплывов ранним утром и на закате. В материале подчёркивается, что именно в эти часы хищники проявляют наибольшую активность. Поэтому "график купания" предлагается корректировать так же внимательно, как и выбор пляжа.

Что в итоге предлагают туристам

Смысл рекомендаций сводится к снижению заметности и минимизации риска одиночного заплыва в часы активности хищников. Авторы подчёркивают: речь не о запрете на купание, а о более осторожном поведении — спокойные цвета, отсутствие блеска, купание группой и отказ от утренних и вечерних заплывов. В таком наборе мер купальник становится не "модной" деталью, а частью общей системы личной безопасности на море.

