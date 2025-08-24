Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Египетские пляжи без сеток от акул: туристам обещают безопасность, но верить ли словам

Минэкологии Египта обязало отели убрать сетки на пляжах из-за угрозы морской флоре и фауне

Запросы от туристов на отели с защитными сетками в Египте продолжают поступать турагентам. Некоторые путешественники уверены: только такие пляжи могут гарантировать безопасность. Однако эффективность сеток и даже сам факт их наличия — вопрос спорный и противоречивый.

Почему информации не хватает
Проверить объективно, где именно стоят сети, практически невозможно. Причина в том, что Министерство охраны окружающей среды Египта ещё летом 2023 года обязало отели убрать такие конструкции. Ведомство объяснило:

"Эти сети ловят все виды рыб и представляют угрозу морской флоре и фауне. Присоединяйтесь к нам, чтобы положить конец этой пагубной практике в Красном море".

Для всех желающих были опубликованы контакты, по которым можно сообщать о фактах нарушений.

Как отвечают отели и принимающие компании
В телеграм-чате турбизнеса "Курилка ТурДома 2.0" обсуждают, что многие отели сейчас оказываются в непростой ситуации.

"Если кто-то из отелей вам сейчас скажет, что у них сетки, то они либо будут лукавить, чтобы дать ответ, который хотелось бы услышать туристам, либо открыто признаются в том, что нарушают правила", — отметил источник TourDom. ru в египетском турбизнесе.

Ранее же, до официального запрета, отели активно заявляли о наличии сеток: для многих гостей это было символом безопасности. Хотя на деле некоторые конструкции перекрывали всего пару метров у поверхности воды, не доходя до дна.

"Легитимные списки" и недосказанность
Некоторые представители принимающих компаний и сегодня утверждают, что на пляжах отелей устройства сохранились. Но непонятно, чем они руководствуются:

  • желанием подстроиться под запрос туристов;
  • уверенностью, что российские источники никто в Египте проверять не будет.

Туристы и иллюзия контроля
Для части путешественников вопрос сеток остаётся принципиальным.

"Порой действительно попадаются такие туристы, которым обязательно нужны сети. Надеюсь, получив ответ, они не поплывут проверять сетки с ножами, как Ихтиандры", — шутят турагенты.

