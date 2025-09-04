Этот хищник чувствует электричество: этого мы не ожидали узнать про акул

Акулы — одни из самых древних и загадочных существ океана. Они существуют сотни миллионов лет и обладают уникальными особенностями, которые делают их совершенно непохожими на других рыб. Вот несколько удивительных фактов об этих морских хищниках.

1. У акул нет костей

Их скелет состоит из хрящей — как кончик носа или уши у человека. Благодаря этому тело легче, а большая печень с маслом помогает держаться на плаву. Несмотря на отсутствие костей, акулы могут окаменевать: кальциевые соли укрепляют их скелет, а зубы, покрытые эмалью, сохраняются миллионы лет.

2. Отличное зрение

Большинство акул прекрасно видят даже в темноте. В задней части глаза есть отражающий слой, позволяющий различать цвета и видеть при слабом освещении.

3. Чувствуют электричество

Маленькие чёрные точки возле носа и рта — это специальные органы. Они улавливают электромагнитные поля и изменения температуры воды, помогая акуле охотиться.

4. Кожа, как наждачка

Кожа акул покрыта плакоидной чешуёй, напоминающей по структуре зубы. Эти микроскопические "пластинки" направлены назад и уменьшают трение, позволяя акуле плавать быстрее.

5. Состояние гипноза

Если перевернуть акулу на спину, она впадает в состояние, называемое тонической неподвижностью. Учёные используют это, когда исследуют животных под водой.

6. Древние обитатели планеты

По окаменелостям известно, что акулы появились более 455 миллионов лет назад — задолго до динозавров.

7. Возраст по кольцам

Как у деревьев, у позвонков акул есть кольца. Их количество помогает учёным определять возраст. Однако метод не всегда точен и требует уточнений для каждого вида.

8. Голубые акулы действительно голубые

Эти акулы окрашены в насыщенный синий цвет сверху и белый снизу. У других видов преобладают серые, коричневые или оливковые оттенки.

9. Уникальные "отпечатки" китовых акул

Китовые акулы — крупнейшие рыбы в мире, достигающие 12 метров и более. Их пятнистый рисунок уникален для каждой особи, как отпечатки пальцев у человека.

10. Разные зубы для разных акул

У акул мако — острые игловидные зубы, у белых — треугольные, пилообразные. За жизнь акула может сменить до 35 000 зубов.

11. Разнообразие в размножении

Некоторые акулы откладывают яйца, другие рожают детёнышей живыми. Зафиксированы даже случаи партеногенеза — рождения потомства без самца.

Акулы удивляют своей биологией и разнообразием. Они — символ силы океана, но при этом уязвимы перед человеком, и потому особенно нуждаются в охране.