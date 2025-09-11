Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 4:12

Скелет без костей и прошлое без следов: почему акулы оставили лишь зубы

Исследование: первые акулы жили на дне океана и появились до динозавров

Когда мы представляем себе акулу, чаще всего в воображении возникает образ крупного и грозного хищника, рассекающего просторы океана. Белая акула, тигровая или бычья давно стали символами этой рептилии в массовой культуре. Истории о редких нападениях на людей подпитывают страх перед акулами и напрямую влияют на государственную политику: например, именно поэтому в Австралии всё чаще используют сети и другое оборудование для "контроля" популяции.

Однако эти три вида — лишь крошечная часть мира акул, менее 0,6% от общего числа. На самом деле существует более 500 современных видов, и среди них можно встретить удивительное разнообразие: от гигантской китовой акулы длиной до 20 метров до миниатюрных светящихся акул-фонариков, от сплющенных ангельских до причудливых акул-гоблинов или рифовых воббегонгов.

Древняя история акул

Эта невероятная вариативность форм и размеров не возникла внезапно. Родословная акул уходит в глубь времён, более чем на 400 миллионов лет назад, ещё до появления динозавров. Учёные часто используют ископаемые останки, чтобы восстановить эволюцию животных, но с акулами всё сложнее. Их скелет состоит не из костей, а из хрящей, поэтому хорошо сохранившихся окаменелостей почти нет. Чаще всего находят только зубы. Это сильно ограничивает знания о том, как именно менялись акулы на протяжении веков.

Чтобы восполнить пробелы, исследователи собрали данные о строении тела более чем 400 современных видов акул и применили метод "реконструкции предковых состояний". Такой статистический подход позволил воссоздать облик древних акул и проследить, как формировались различные типы телосложения.

Первые обитатели морского дна

Результаты анализа показали, что древнейшие акулы были бентическими, то есть жили на дне морей и океанов. Открытоокеанические виды, похожие на сегодняшних белых, тигровых или бычьих акул, появились лишь в юрский период, около 145-201 млн лет назад. Получается, что половину своей истории акулы проводили исключительно в придонных экосистемах.

Почему так произошло? Оказалось, что каждый раз, когда акулы переселялись в толщу воды, этому предшествовало изменение формы тела. Оно включало более глубокий корпус и симметричный хвост, что делало их отличными пловцами в открытом океане.

Влияние климата на эволюцию

Учёные отмечают, что важную роль сыграли климатические перемены. Подъём уровня моря и тектонические процессы создавали новые условия, а вместе с ними — возможности для освоения новых пространств. Смена среды обитания напрямую связана с трансформацией тела: акулы с более обтекаемой формой лучше чувствовали себя в открытой воде, чем у дна.

Таким образом, именно изменения климата стимулировали развитие новых типов акул, а сами акулы адаптировались к условиям, которые диктовала среда.

Разнообразие и роль акул в природе

Понимая, как выглядели древние акулы и где они жили, можно глубже воссоздать картину древних экосистем. Это знание помогает не только изучать прошлое, но и прогнозировать, как современные океанские сообщества будут реагировать на глобальное потепление.

Важно помнить: большинство акул, как древних, так и современных, вовсе не являются гигантскими и опасными хищниками. Напротив, подавляющая часть — это небольшие виды, ведущие придонный образ жизни. Их разнообразие — от плоских до удлинённых форм, от крошечных до крупных — отражает миллионы лет адаптации к самым разным условиям.

Именно поэтому, представляя акулу, стоит вспомнить не только белую или тигровую, но и их далёких предков, скромных "жителей дна", которые задолго до динозавров определяли облик морских глубин.

