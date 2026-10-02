Акулы добрались до Азовского моря: что теперь ждет отдыхающих

Появление акул в Азовском море не представляет реальной угрозы для отдыхающих, так как речь идет о виде катран, сообщил NewsInfo старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов. В ходе беседы эксперт пояснил, почему эти хищники начали активнее мигрировать из Черного моря и насколько обоснованы страхи туристов.

Ранее в сентябре сотрудники Южного научного центра РАН подтвердили, что в Азовском море все чаще фиксируется присутствие черноморского катрана. По мнению ученых, основной причиной стало существенное увеличение солености водоема. После распространения этой информации в социальных сетях возникли опасения, что акулы навсегда обоснуются в Приазовье, сделав купание опасным для жизни.

По словам океанолога, катраны — это небольшие и пугливые существа, которые стараются избегать контактов с людьми. Их длина обычно не превышает шестидесяти сантиметров, что делает их практически безобидными для взрослого человека. Эксперт отметил, что рост солености Азовского моря вызван маловодьем Дона и Кубани. Из-за нехватки пресного стока вода из Черного моря через Керченский пролив активнее поступает в акваторию, принося с собой морские виды. При этом потепление океана и изменение гидрологического режима напрямую влияют на миграционные пути обитателей глубин.

"Катран очень маленькая акула, безобидная. Если вы прямо очень хотите, чтобы она вам навредила, это надо пальцы ей в пасть совать, тогда, может быть, что-нибудь и откусит. Это очень маленькая акула, человека она боится, если агрессивные действия против нее не начинать", — рассказал Мухаметов.

Специалист подчеркнул, что даже крупные морские хищники крайне редко нападают на людей целенаправленно, так как человек не является их привычной добычей. Зачастую это происходит по ошибке, когда акула путает пловца с тюленем. В отличие от древних видов, чьи зубы находят в пещерах по всему миру, современные обитатели прибрежных вод Азова не обладают смертоносными габаритами. Стоит учитывать, что акула может лишь поцарапать кожу своей жесткой чешуей, если пловец сам проявит агрессию.

"Мы не являемся их кормом. Они обычно охотятся на тюленей, которые очень жирные. Мы не такие, как тюлени, и мы для них совершенно невкусные", — пояснил эксперт.

Океанолог также обратил внимание на то, что гораздо большую проблему для туристов представляют медузы, концентрация которых в летний период превращает воду в густой "бульон". Несмотря на дискомфорт отдыхающих, представители туристического бизнеса не всегда готовы инвестировать в установку защитных сетей. В то же время глобальное опреснение океана в других частях планеты и климатические сдвиги продолжат менять состав фауны внутренних морей.

Специалисты призывают не поддаваться панике, так как катран питается мелкой рыбой, например, черноморским мерлангом. Пока состояние водных ресурсов меняется, важно помнить, что многие рыбы чувствуют любые природные трансформации задолго до того, как они становятся очевидны человеку. Ученые продолжают наблюдать за тем, как восстанавливается экосистема региона в условиях повышенной солености.

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