Хищницы потеряли страх: как люди сами создали опасную ситуацию у побережья Израиля

Трагедия, произошедшая весной 2025 года у побережья израильского города Хадера, стала одной из самых обсуждаемых тем в мире морской биологии. Мужчина, занимавшийся подводным плаванием с маской и трубкой всего в нескольких десятках метров от берега, погиб в результате коллективной атаки акул. Событие сняли на видео очевидцы, и именно эти кадры позже помогли ученым восстановить цепь событий и понять, что привело к нападению.

Когда спокойное море становится смертельно опасным

На первый взгляд, место происшествия выглядело безопасным. Это участок побережья, где часто наблюдают акул — их привлекает теплая вода, поступающая из охлаждающей системы близлежащей электростанции. За последние годы здесь даже сформировался своеобразный туристический аттракцион: люди приезжали, чтобы увидеть акул вблизи, фотографировать их и иногда — подкармливать.

То, что раньше казалось безобидным развлечением, в итоге привело к трагедии. По словам исследователей, привычка хищниц к присутствию человека могла сыграть роковую роль — акулы перестали воспринимать людей как источник опасности.

"Акулы, которых регулярно подкармливают, быстро теряют осторожность и начинают ассоциировать человека с пищей", — отметил морской биолог Эрик Клуа.

Как ученые восстановили события

Исследование, опубликованное в журнале Ethology, стало первым научным разбором этого нападения. Эрик Клуа и его британский коллега Кристиан Партон изучили все доступные видеозаписи и интервью с очевидцами. На кадрах отчетливо видны спинные плавники и размеры хищниц — это позволило определить вид акул.

По выводам ученых, мужчину атаковали как минимум две темные акулы (Carcharhinus obscurus), возможно, в компании серо-голубой акулы (Carcharhinus plumbeus). Под водой, предполагают исследователи, могло находиться больше особей, что объясняет масштаб и стремительность атаки.

Почему этот случай уникален

Темные акулы известны как крупные и потенциально опасные для человека, но зарегистрированных смертельных нападений до этого случая не было. В Глобальном реестре нападений акул (Global Shark Attack File), который ведет Shark Research Institute, не числится ни одного инцидента с летальным исходом, вызванного этим видом.

Поэтому трагедия в Хадере стала уникальной не только с точки зрения человеческой драмы, но и как научный феномен — первый задокументированный случай смертельного нападения Carcharhinus obscurus.

Поведение акул и человеческий фактор

Исследователи отметили: акулы собираются в этом районе не случайно. Сброс теплой воды создает идеальные условия для их концентрации, а регулярное присутствие людей добавило новый фактор — кормление. Туристы и дайверы, подкармливая акул, невольно изменили их поведение.

Прикормка превратила диких хищников в "попрошайничающих" животных, которые подплывают ближе в ожидании пищи. В результате границы между безопасной дистанцией и опасным контактом стерлись.

"Постоянное взаимодействие с людьми изменяет поведение акул — они перестают бояться и начинают искать пищу рядом с пляжем", — пояснил исследователь Кристиан Партон.

Что спровоцировало нападение

Ученые реконструировали вероятную последовательность событий. Пловец находился в воде с камерой GoPro, которая могла излучать слабые электромагнитные сигналы, напоминающие те, что издают рыбы при движении. Это, вероятно, привлекло внимание одной из акул, привыкшей получать еду от людей.

Первая акула приблизилась и, возможно, попыталась укусить камеру. Мужчина получил ранение, в воду попала кровь — мощнейший раздражитель для акул. Звук удара зубов о пластик мог дополнительно спровоцировать других особей.

Началась реакция, известная среди ихтиологов как feeding frenzy - "пищевое безумие". В такие моменты акулы перестают контролировать поведение и атакуют всё, что движется. Несколько особей одновременно рвут жертву, конкурируя за добычу. Именно эта стадия стала смертельной для пловца.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: регулярное кормление акул у берега.

Последствие: формирование у хищников пищевой ассоциации с людьми и потеря страха.

Альтернатива: полный запрет подкормки и организация охраняемой морской зоны с ограничением доступа в сезон активности акул.

После публикации исследования ученые настоятельно рекомендовали запретить подводную охоту и кормление акул у побережья Хадеры. Это простая, но важная мера, которая способна предотвратить новые трагедии.

Что показало расследование

Анализ данных показал, что нападение не было целенаправленным. Акулы не охотились на человека как на добычу. Они реагировали на раздражители — запах крови, вспышки света и шум. Это подчеркивает, что большинство атак акул в мире — результат ошибочного восприятия, а не агрессии.

"Акулы не охотятся на людей. Почти всегда нападение — это ошибка распознавания", — подчеркнул Эрик Клуа.

После укуса, по мнению специалистов, хищницы могли сразу отплыть, если бы не последующий поток крови и паника в воде, вызвавшие эффект массовой атаки.

Таблица "Плюсы и минусы" туризма с акулами

Плюсы Минусы Возможность наблюдать хищников в естественной среде Опасность формирования у акул неправильных пищевых привычек Рост экотуризма и научного интереса Повышение риска нападений на людей Образовательный потенциал Утрата страха у животных и стресс для популяции

Советы шаг за шагом: как снизить риск нападения акул

Не купаться в местах, где замечены группы акул, особенно возле источников теплой воды. Не использовать яркие аксессуары, гаджеты и камеры, излучающие электрические сигналы. Избегать купания при плохой видимости и в сумерках. Никогда не подкармливать акул — это запрещено и опасно. При появлении акулы сохранять спокойствие, двигаться медленно, не размахивать руками и не брызгать.

А что если…

Что, если подобные инциденты участятся?

Морские биологи предупреждают: человеческое вторжение в естественные зоны обитания акул растет. Туризм, дайвинг и строительство прибрежных объектов создают факторы, меняющие их поведение. Без строгого регулирования контактов, особенно кормления, подобные трагедии могут повторяться.

3 интересных факта об акулах

Обоняние акулы способно уловить одну каплю крови в 100 литрах воды. Электрорецепторы на морде акулы позволяют ей чувствовать импульсы живых существ. Несмотря на репутацию убийц, более 70% видов акул безопасны для человека.

Мифы и правда

Миф: акулы целенаправленно охотятся на людей.

Правда: в 90% случаев нападения — результат ошибки: акула путает человека с добычей.

Миф: чем больше акул, тем опаснее пляж.

Правда: многое зависит от поведения людей — в зонах, где акул не кормят, нападения почти не происходят.

Миф: акулы чувствуют вкус крови на огромных расстояниях.

Правда: чувствительность есть, но радиус действия ограничен несколькими сотнями метров.

Исторический контекст

Первые случаи атак акул на человека стали активно изучать в середине XX века, после серии происшествий у берегов США и Австралии. Тогда появились первые программы мониторинга и ограничения купания. Израильский случай 2025 года может стать аналогом тех событий — поворотным моментом для пересмотра правил взаимодействия человека с морскими хищниками.