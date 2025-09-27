Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина и женщина готовят еду
Мужчина и женщина готовят еду
© commons.wikimedia.org by Kourosh000 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:04

Джо не делится едой, а зря: простой трюк меняет привычки

Нутрициолог Сусанна Аллаярова: привычка делиться едой помогает избавиться от переедания

Оказалось, что избавиться от привычки переедать можно гораздо проще, чем кажется. Об этом пишет нутрициолог Сусанна Аллаярова в своём блоге. Эксперт предлагает обратить внимание на привычку, о которой многие даже не задумываются, — делиться едой.

Помните культовую фразу Джо из сериала "Друзья" - "Джо не делится едой"? На самом деле именно умение делиться может стать настоящим инструментом для контроля питания и формирования здоровых привычек.

Почему стоит делиться

Аллаярова подчёркивает, что за этим действием скрывается сразу несколько эффектов:

  • Порции сокращаются сами собой. Когда человек делится, он автоматически ест меньше, но не лишает себя удовольствия.
  • Укрепляются связи с близкими. Совместные трапезы — это не только еда, но и эмоции. А отсутствие положительных эмоций часто становится причиной переедания.
  • Формируется осознанность. Если перед вами половинка пирожного, то съесть её быстро и "на автомате" уже не получится. Человек смакует каждый кусочек, лучше ощущая вкус и насыщение.
  • Проще почувствовать сытость. Когда вторая половина десерта уже у друга, соблазн доесть целое пирожное ради вкуса исчезает.

Форматы "поделиться"

Эксперт приводит несколько простых примеров, как можно внедрить привычку:

  • заказать один десерт на двоих;
  • взять пиццу на пару, а не каждому по целой;
  • разделить пакет чипсов;
  • выбрать закуски на компанию и попробовать понемногу.

На первый взгляд кажется, что это незначительно. Однако именно такие небольшие шаги помогают держать баланс без строгих диет и постоянного подсчёта калорий.

Результат — без лишних ограничений

По словам Аллаяровой, делиться едой — это способ выстроить гармоничные отношения с питанием. Он сочетает в себе три важных преимущества:

  1. Отсутствие жёстких ограничений.
  2. Удовольствие от процесса.
  3. Постепенное формирование полезной привычки.

Таким образом, вместо того чтобы бороться с собой или испытывать чувство вины после переедания, человек учится получать удовольствие от еды и контролировать её количество естественным образом.

Дополнительно: как совместные трапезы влияют на здоровье

Ученые не раз подчеркивали, что традиция делить еду и есть вместе влияет не только на пищевые привычки, но и на психологическое состояние. Совместные обеды снижают уровень стресса, помогают наладить общение и повышают общее качество жизни.

По данным исследований Гарвардской школы общественного здравоохранения, дети, которые регулярно ужинают с родителями, реже сталкиваются с проблемами переедания и чаще выбирают полезные продукты. У взрослых же привычка есть в компании снижает риск переедания и укрепляет социальные связи.

Идея "поделиться едой" кажется простой, но в этом и её сила. Это не диета и не строгие правила, а мягкая привычка, которая помогает сохранить здоровье и хорошее настроение. Вопрос лишь в том, готовы ли вы попробовать взять один десерт на двоих — и заметить, как это изменит отношение к еде.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: овсянка, зелёный чай и рыба поддерживают здоровье печени сегодня в 15:13

Три привычные ошибки в питании, которые превращают здоровую печень в бомбу замедленного действия

Узнайте, какие продукты поддерживают печень и помогают ей справляться с нагрузкой, какие угощения лучше исключить и какие привычки стоит пересмотреть.

Читать полностью » Голубика поддерживает здоровье мозга и снижает холестерин в крови — терапевт Галина Волкова сегодня в 14:49

Голубика работает лучше крема от морщин: как привычная ягода замедляет процессы старения

Голубика помогает замедлить старение, улучшить зрение и укрепить сердце. Как правильно есть ягоду и какие мифы о ней пора развеять?

Читать полностью » Доктор Афонина: избыток соли повышает давление и риск инсульта сегодня в 14:45

Соль медленно душит сердце: инсульт и гипертония прячутся в каждой ложке супа

Почему избыток соли повышает давление и риск инсульта, и какие специи помогут заменить её без потери вкуса.

Читать полностью » Сладости и фастфуд перед сном провоцируют лишний вес и изжогу сегодня в 13:49

Голодный сон хуже сладкого ужина: какие продукты вечером помогают уснуть, а какие мешают

Есть на ночь вредно или полезно? Всё зависит от выбора продуктов. Узнайте, какие перекусы помогут уснуть и не повредят фигуре.

Читать полностью » Невролог Цюпко: диагностика фибромиалгии осложнена отсутствием специфических маркеров сегодня в 13:40

Когда тело горит болью, а врачи не находят причину: что такое фибромиалгия

Почему фибромиалгию трудно диагностировать, какие методы помогают облегчить симптомы и можно ли жить без боли при хроническом заболевании.

Читать полностью » В Иванове врачи скорой помощи спасли женщину с инфарктом и клинической смертью сегодня в 12:35

Сердце превратилось в хаос, но дефибриллятор включил его заново

В Иванове врачи скорой помощи спасли женщину от смерти при инфаркте миокарда — решающими стали минуты и слаженные действия.

Читать полностью » Чайный гриб поддерживает здоровье кишечника и помогает регулировать уровень глюкозы сегодня в 12:30

Напиток из бабушкиной банки снова в моде: чем чайный гриб полезен для кишечника и диабетиков

Чайный гриб снова в тренде: исследования показали, что он помогает снижать уровень сахара в крови. Но безопасен ли он для всех?

Читать полностью » Врач Филева: громкая музыка в наушниках может привести к потере слуха и деменции сегодня в 11:31

Наушники убивают слух быстрее, чем возраст и болезни

Почему всего 15 минут музыки на максимальной громкости могут повредить слух и как правильно пользоваться наушниками без вреда для здоровья.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Йогатерапевт: чатуранга дандасана помогает развивать выносливость и контроль движений
Дом

Раствор уксуса снимает жир и налёт с пола без липкости — эксперты по клинингу
Еда

Листья хрена и эстрагон помогают сохранить хруст огурцов при засолке
Красота и здоровье

Исследование British Journal of Health Psychology: фрукты и овощи повышают удовлетворённость жизнью
Туризм

Национальный парк Чжанцзяцзе в Китае стал доступнее благодаря скоростным поездам
Технологии

Google представила Gemini 2.5 Flash и Flash Lite с экономией токенов до 50%
Авто и мото

Китайский стартап Momenta привлёк $6 млрд для технологий автономного вождения — CNBC
Питомцы

Ветеринары назвали три способа проверить, стерилизована ли кошка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet