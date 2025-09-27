Джо не делится едой, а зря: простой трюк меняет привычки

Оказалось, что избавиться от привычки переедать можно гораздо проще, чем кажется. Об этом пишет нутрициолог Сусанна Аллаярова в своём блоге. Эксперт предлагает обратить внимание на привычку, о которой многие даже не задумываются, — делиться едой.

Помните культовую фразу Джо из сериала "Друзья" - "Джо не делится едой"? На самом деле именно умение делиться может стать настоящим инструментом для контроля питания и формирования здоровых привычек.

Почему стоит делиться

Аллаярова подчёркивает, что за этим действием скрывается сразу несколько эффектов:

Порции сокращаются сами собой. Когда человек делится, он автоматически ест меньше, но не лишает себя удовольствия.

Когда человек делится, он автоматически ест меньше, но не лишает себя удовольствия. Укрепляются связи с близкими. Совместные трапезы — это не только еда, но и эмоции. А отсутствие положительных эмоций часто становится причиной переедания.

Совместные трапезы — это не только еда, но и эмоции. А отсутствие положительных эмоций часто становится причиной переедания. Формируется осознанность. Если перед вами половинка пирожного, то съесть её быстро и "на автомате" уже не получится. Человек смакует каждый кусочек, лучше ощущая вкус и насыщение.

Если перед вами половинка пирожного, то съесть её быстро и "на автомате" уже не получится. Человек смакует каждый кусочек, лучше ощущая вкус и насыщение. Проще почувствовать сытость. Когда вторая половина десерта уже у друга, соблазн доесть целое пирожное ради вкуса исчезает.

Форматы "поделиться"

Эксперт приводит несколько простых примеров, как можно внедрить привычку:

заказать один десерт на двоих;

взять пиццу на пару, а не каждому по целой;

разделить пакет чипсов;

выбрать закуски на компанию и попробовать понемногу.

На первый взгляд кажется, что это незначительно. Однако именно такие небольшие шаги помогают держать баланс без строгих диет и постоянного подсчёта калорий.

Результат — без лишних ограничений

По словам Аллаяровой, делиться едой — это способ выстроить гармоничные отношения с питанием. Он сочетает в себе три важных преимущества:

Отсутствие жёстких ограничений. Удовольствие от процесса. Постепенное формирование полезной привычки.

Таким образом, вместо того чтобы бороться с собой или испытывать чувство вины после переедания, человек учится получать удовольствие от еды и контролировать её количество естественным образом.

Дополнительно: как совместные трапезы влияют на здоровье

Ученые не раз подчеркивали, что традиция делить еду и есть вместе влияет не только на пищевые привычки, но и на психологическое состояние. Совместные обеды снижают уровень стресса, помогают наладить общение и повышают общее качество жизни.

По данным исследований Гарвардской школы общественного здравоохранения, дети, которые регулярно ужинают с родителями, реже сталкиваются с проблемами переедания и чаще выбирают полезные продукты. У взрослых же привычка есть в компании снижает риск переедания и укрепляет социальные связи.

Идея "поделиться едой" кажется простой, но в этом и её сила. Это не диета и не строгие правила, а мягкая привычка, которая помогает сохранить здоровье и хорошее настроение. Вопрос лишь в том, готовы ли вы попробовать взять один десерт на двоих — и заметить, как это изменит отношение к еде.