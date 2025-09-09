Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мария Шарапова
Мария Шарапова
© commons.wikimedia.org by BrokenSphere is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:38

Чему история Шараповой учит спортсменов: цена ошибки и сила возвращения

Бывший консультант Шараповой объяснил, почему теннисистка принимала мельдоний

История Марии Шараповой в большом спорте неразрывно связана не только с её победами, но и с испытаниями, через которые ей пришлось пройти. Недавнее включение теннисистки в Международный зал славы вновь напомнило о её яркой карьере и о громком скандале с мельдонием.

Подготовка и достижения

Медицинское сопровождение профессиональных спортсменов обычно остаётся в тени, но именно оно играет огромную роль в успехах. Врач-консультант Анатолий Скальный, проработавший с Марией Шараповой девять лет, рассказал, что работа с ней была особенной. За время их сотрудничества спортсменка сумела завоевать все турниры Большого шлема, став одной из величайших теннисисток современности.

Мельдониевый инцидент

В 2016 году Шарапова оказалась в центре громкого скандала: в её пробах нашли мельдоний. Скандал грозил поставить крест на её карьере. Скальный, на тот момент уже не работавший с теннисисткой, всё же участвовал в защите спортсменки.

"С мельдонием была допущена оплошность. Я уже полтора года до этой истории не работал с Марией. Но мне пришлось принять участие в защите спортсменки. Мария вышла с честью из этого обидного инцидента", — сказал профессор, директор Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского университета Анатолий Скальный.

Что представлял собой препарат

По словам профессора, мельдоний нельзя считать допингом в классическом понимании. Это метаболический препарат, созданный в СССР и выпускавшийся в Латвии, применявшийся по медицинским показаниям.

"Самое главное в том, что мельдоний не является допингом. Думаю, именно поэтому он и был специально включён в список запрещённых средств", — отметил Скальный.

Он подчеркнул, что Шарапова принимала препарат по медицинским причинам — из-за проблем с сердцем.

Политический подтекст

По мнению врача, в то время многие решения Всемирного антидопингового агентства носили политический характер и были направлены против российских спортсменов. Юридически оспорить запрет оказалось невозможно, но, несмотря на это, Шарапова смогла вернуться в большой спорт и завершить карьеру достойно.

Её путь стал символом стойкости и способности преодолевать трудности, а включение в Зал славы стало подтверждением её вклада в мировую историю тенниса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Андрей Кондрахин назвал оптимальное время для вакцинации осенью сегодня в 0:20

Осень проверит иммунитет на прочность: как вакцинация спасает от тяжёлых последствий

Врачи объяснили, как правильно подготовиться к вакцинации и почему начало осени считается самым удачным временем для прививок.

Читать полностью » Диетолог Червони: ромашковый чай помогает при бессоннице сегодня в 0:17

Засыпают даже тревожные: простой напиток помогает мозгу отключиться

Диетолог назвала ромашку мягким природным транквилизатором: она улучшает сон, снижает стресс и помогает в профилактике заболеваний.

Читать полностью » Врач Мясников назвал аспирин самым опасным препаратом в России сегодня в 0:13

Убивает больше всех: почему аспирин оказался смертельным препаратом

Доктор Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством в России: препарат разжижает кровь и может вызывать смертельные кровоизлияния и кровотечения.

Читать полностью » Учёные: короткий дневной сон улучшает память и внимание, долгий — повышает риски для здоровья вчера в 23:33

Дневной сон: миф о лени или биологический лайфхак

Дневной сон может дать заряд энергии или навредить здоровью. Всё зависит от того, сколько и когда вы спите. Разбираем правила полезной сиесты.

Читать полностью » Эксперт рассказал, почему эмодзи становятся вчера в 23:28

Эмодзи в переписке могут скрывать измену: детектив объяснил, как это работает

Какие эмодзи могут быть частью тайного кода изменников и как отличить случайные символы от сигналов о внебрачной связи рассказал частный детектив

Читать полностью » Двухцветные мокасины стали главным трендом подиумов и стритстайла осенью 2025 года вчера в 23:26

От Майкла Джексона до Беллы Хадид: пара, которая пережила десятилетия

Этой осенью двухцветные мокасины возвращаются с новыми акцентами. Узнайте, как они меняют моду и как их правильно носить!

Читать полностью » Диетолог Нанавати: избыток витамина B6 может вызвать необратимую нейропатию вчера в 23:03

Онемение, жжение и потеря равновесия: как передозировка витамином способна оставить человека инвалидом

Врачи предупредили: витамин B6 опасен в больших дозах. Его передозировка может повредить нервы и привести к необратимой нейропатии.

Читать полностью » Псориаз поражает до 3% населения и может приводить к воспалению суставов — врачи вчера в 22:31

Болезнь, которой нельзя заразиться, но которая ломает жизнь

Псориаз невозможно вылечить полностью, но можно контролировать. Разбираем, почему появляются красные пятна и как снизить риск обострений.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Жители Каппадокии продолжают использовать скальные дома для жизни
Спорт и фитнес

Сколько миль проезжают за 30 минут на велотренажёре — расчёты Harvard Health Publishing
Красота и здоровье

Диетолог Кабанов: сколько раз в неделю можно пить кефир без вреда для желудка
Авто и мото

Продажа подержанного авто: какие документы нужны и как повысить цену
Еда

Клюквенный мусс с манной крупой варится с добавлением сахара и воды для сладкого вкуса
Наука и технологии

Тайны Kostensuchus atrox: аргентинские палеонтологи раскрыли ужасную находку
Дом

Освещение спальни и сценарии для сна и правильного пробуждения
Спорт и фитнес

Исследование Sports Medicine показало, что для роста мышц оптимальны две тренировки в неделю
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet