Шарпеи: собаки, которые умеют удивлять — что скрыто за их морщинистой внешностью

Эти собаки с морщинистыми мордочками кажутся идеальными плюшевыми игрушками. Но за милой внешностью скрывается сложный характер — шарпеи требуют твердой руки и уважения.

Древние китайские аристократы

Шарпеи — одна из старейших пород, их история насчитывает более 3000 лет! Археологи находили изображения похожих собак в гробницах III века до н. э. Их уникальный силуэт с глубокими складками сложно перепутать с другими породами.

Только шарпеи и чау-чау могут похвастаться иссиня-черным языком. Эта особенность, наряду с морщинистой кожей, делает их абсолютно узнаваемыми.

Собаки-философы

Шарпеи не отличаются гиперактивностью. Они скорее меланхолики, предпочитающие тишину и созерцание. В их взгляде читается мудрость, будто они познали дзен.

Изначально шарпеев использовали как сторожевых, пастушьих и даже охотничьих собак. Но со временем они переквалифицировалиcь в любимцев семьи, радующих хозяев своим необычным обликом.

Лучшие друзья подростков

Шарпеи отлично ладят с подростками, но не всегда терпеливы с маленькими детьми. Их шерсть может вызывать аллергию, так что перед заведением стоит это учесть.