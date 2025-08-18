Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Щенок шарпея с куском мяса
Щенок шарпея с куском мяса
© freepik.com by Ermolaev Alexandr is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:19

Шарпеи: собаки, которые умеют удивлять — что скрыто за их морщинистой внешностью

Ветеринары предупреждают: складки кожи шарпея требуют особого ухода

Эти собаки с морщинистыми мордочками кажутся идеальными плюшевыми игрушками. Но за милой внешностью скрывается сложный характер — шарпеи требуют твердой руки и уважения.

Древние китайские аристократы

Шарпеи — одна из старейших пород, их история насчитывает более 3000 лет! Археологи находили изображения похожих собак в гробницах III века до н. э. Их уникальный силуэт с глубокими складками сложно перепутать с другими породами.

Только шарпеи и чау-чау могут похвастаться иссиня-черным языком. Эта особенность, наряду с морщинистой кожей, делает их абсолютно узнаваемыми.

Собаки-философы

Шарпеи не отличаются гиперактивностью. Они скорее меланхолики, предпочитающие тишину и созерцание. В их взгляде читается мудрость, будто они познали дзен.

Изначально шарпеев использовали как сторожевых, пастушьих и даже охотничьих собак. Но со временем они переквалифицировалиcь в любимцев семьи, радующих хозяев своим необычным обликом.

Лучшие друзья подростков

Шарпеи отлично ладят с подростками, но не всегда терпеливы с маленькими детьми. Их шерсть может вызывать аллергию, так что перед заведением стоит это учесть.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары назвали признаки потери слуха у домашних кошек сегодня в 12:27

Почему ваша кошка не отзывается? Возможно, дело не в характере

Как понять, что кошка вас не слышит? Рассказываем о признаках глухоты у питомцев и особенностях ухода за ними. Проверьте, не пропускаете ли вы тревожные сигналы?

Читать полностью » Собаки легче переносят одиночество с подушкой, пропитанной запахом владельца сегодня в 4:02

Для вас — рабочий день, для собаки — настоящая драма: секрет спокойствия питомца без хозяина

Собака страдает в одиночестве дома? Метод "ароматной подушки" и другие способы снизить стресс у питомца.

Читать полностью » Австралийская пастушья собака: характеристики, характер и уход за породой сегодня в 3:45

Эта собака дожила до 29 лет и попала в Книгу рекордов — секрет кроется в породе

Эта собака изменила целую страну: узнайте, как австралийская пастушья собака стала символом энергии, преданности и силы, сохранив дикий дух в сердце.

Читать полностью » Особенности характера и поведения бенгальских кошек по данным заводчиков сегодня в 2:26

Бенгальская кошка выглядит как хищник — и именно в этом её главный секрет

Бенгальская кошка — домашний «леопард» с диким характером. История, повадки, уход и удивительные факты об одной из самых экзотических пород.

Читать полностью » Комары не передают денге собакам, но опасен дирофиляриоз — ветеринары сегодня в 1:22

Укус комара может обернуться бедой для собак — причина удивляет хозяев

Лето приносит не только жару, но и комаров. Разбираемся, чем на самом деле опасны укусы для собак и почему денге им не грозит.

Читать полностью » Почему собаки остаются сцепленными после спаривания — объяснили ветеринары сегодня в 0:27

Собаки остаются прикованными после спаривания — важная причина, о которой умалчивают

Почему собаки остаются связанными после спаривания и что делать владельцам в этот момент — объясняем анатомию, инстинкты и возможные ошибки человека.

Читать полностью » Эксперты рассказали, почему питомцы выбирают одного любимца в семье вчера в 23:19

Почему питомец выбирает одного человека и игнорирует остальных

Почему кошка или собака выбирает одного любимчика в семье, и как остальным завоевать доверие питомца — рассказываем о причинах и способах наладить контакт.

Читать полностью » Опрос показал, как владельцы животных решают проблему ухода во время отпуска вчера в 22:16

Как сохранить заботу о питомце, если вас нет дома

Летом встает вечный вопрос для владельцев животных: что делать с питомцем, если нужно уехать? Мы узнали, как решают проблему наши читатели.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Кондрахин назвал основные симптомы железодефицитной анемии
Дом

Как правильно дозировать порошок и гель для стирки
Еда

Приготовление куриных тарталеток: советы по выбору ингредиентов и подаче
Дом

Влияние жёсткой воды на кожу и волосы и как её смягчить
Еда

Почему куриная грудка получается сухой и как этого избежать
Наука и технологии

Белорусские археологи находят артефакты на реке Менке, меняющие историю страны
Красота и здоровье

Фитнес для полных: топ упражнений, которые нельзя делать – советы тренера
Садоводство

Почему магнолия не цветет: решение найдено в правильной подкормке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru