Щенок шарпея с куском мяса
Щенок шарпея с куском мяса
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:33

Синий язык и складки кожи: учёные объяснили, почему шарпеи выглядят так необычно

У шарпеев уникальный запах кожи благодаря особому составу кожного секрета

Шарпей — собака, которую невозможно перепутать ни с одной другой породой. Её морщинистая кожа, задумчивый взгляд и мягкая "плюшевая" фактура словно созданы, чтобы вызывать улыбку. Но за этой милой внешностью скрывается древняя история, железная воля и независимый характер. Представляем топ-5 фактов о шарпеях, которые помогут лучше понять этих удивительных собак.

1. Made in China — собака с тысячелетней историей

Шарпей — одна из самых древних пород в мире. Её родина — Китай, а возраст насчитывает более трёх тысяч лет. Археологи находили изображения собак с характерными складками кожи в древних гробницах времён III века до н. э.

Название "шарпей" переводится с китайского как "песчаная кожа" - из-за жёсткой короткой шерсти, напоминающей наждачную бумагу.

2. Синий язык — визитная карточка породы

Одна из уникальных черт шарпея — тёмно-синий или почти чёрный язык. Этой особенностью они делят славу только с другой китайской породой — чау-чау.

Учёные объясняют феномен высокой концентрацией пигмента меланина, который придаёт слизистой необычный оттенок. У щенков язык обычно розоватый, но темнеет по мере взросления.

Интересный факт: в древнем Китае считали, что такой цвет — знак силы и защиты от злых духов.

3. Меланхоличный философ в теле собаки

По темпераменту шарпеи — спокойные, уравновешенные и наблюдательные. Они не из тех, кто бегает кругами от счастья, но при этом невероятно преданы своему человеку.

Эти собаки любят размеренность, комфорт и тишину. Их можно назвать меланхоликами — наблюдающими за миром с философским спокойствием. Но если возникает угроза хозяину, шарпей проявляет мгновенную реакцию и отвагу.

4. От бойца к компаньону

Изначально шарпеев разводили как сторожевых, охотничьих и даже бойцовых собак. Их плотная морщинистая кожа защищала от укусов соперников и диких животных.

Со временем порода изменила назначение: сегодня шарпей — идеальный пёс-компаньон, спокойный, преданный и благоразумный.

Тем не менее, в характере остались сторожевые инстинкты. Они недоверчивы к незнакомцам, но при правильной социализации становятся примером уравновешанности.

5. Молодёжный характер, но не для малышей

Шарпеи отлично чувствуют настроение хозяина и быстро адаптируются к ритму семьи. С подростками у них устанавливаются тёплые отношения — общие прогулки, спокойные игры и взаимное уважение.

А вот маленьких детей эти собаки переносят не всегда легко: громкие звуки и резкие движения вызывают у них беспокойство.

Также стоит учитывать: шерсть шарпея может вызывать аллергическую реакцию, поэтому при выборе питомца для ребёнка это важно проверить заранее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Недооценить характер собаки Попытка "перевоспитать" приведёт к упрямству С самого детства установить правила и границы
Игнорировать социализацию Недоверие к людям и собакам Общение с другими питомцами и людьми с раннего возраста
Пропускать уход за складками Развитие воспалений Ежедневное очищение и осмотр кожи

FAQ

Можно ли держать шарпея в квартире?
Да, он спокойно переносит квартирные условия, если получает ежедневные прогулки и внимание.

Нужна ли ежедневная чистка складок?
Да, особенно в жару. В складках может скапливаться влага и грязь, вызывая воспаления.

Шарпей уживается с другими животными?
При правильном воспитании — да. Но доминировать он не любит, поэтому лучше, если компания будет спокойной.

Сложно ли ухаживать за шерстью?
Нет. Короткая шерсть не требует стрижки, достаточно вычёсывания раз в неделю.

Мифы и правда

Миф: шарпеи — ленивые и флегматичные.
Правда: они просто не тратят энергию понапрасну, но могут быть активными и игривыми.

Миф: складки мешают видеть и двигаться.
Правда: при правильном уходе складки не мешают — это лишь часть внешности.

Миф: шарпей агрессивен.
Правда: при грамотной социализации он спокоен и дружелюбен.

3 интересных факта

  1. В 1970-е шарпеи считались одной из самых редких пород в мире, и их спасение началось с программы в США.

  2. У шарпеев уникальный запах кожи - лёгкий, "солоноватый", благодаря особому составу кожного секрета.

  3. Щенки шарпеев рождаются почти без морщин — складки появляются и "оформляются" к трём месяцам.

Исторический контекст

Древние китайцы верили, что шарпей приносит удачу и охраняет дом от злых духов. В период династии Хань этих собак держали при дворцах, а позже они стали спутниками фермеров и охотников. В XX веке порода почти исчезла, но благодаря энтузиастам возродилась и стала символом интеллигентной сдержанности.

Сегодня шарпей — это сочетание древнего характера и современной харизмы. Он не нуждается в показной ласке, но тихо и верно любит своего человека, оставаясь преданным спутником на долгие годы.

