Бельё-обманка: стройность сегодня, проблемы с венами завтра

Мода на утягивающее бельё существует давно, но за красивым силуэтом могут скрываться серьёзные риски. Врач-терапевт Анастасия Агаева подчеркнула: нужно чётко различать медицинское компрессионное бельё и обычную утягивающую одежду.

"Компрессионное белье назначается врачами для лечения и профилактики заболеваний, таких как варикоз и венозная недостаточность. В отличие от него, утягивающая одежда предназначена для мгновенного визуального изменения фигуры путем механического сдавливания", — пояснила специалист.

Чем отличается компрессионное бельё от утягивающего

Компрессионное бельё - это часть терапии. Его назначают при варикозном расширении вен, хронической венозной недостаточности, тромбозе и в послеоперационный период. Оно создаёт контролируемое давление, улучшающее циркуляцию крови.

Утягивающая одежда же работает совсем по-другому: она лишь скрывает недостатки фигуры. Давление распределяется неравномерно, из-за чего страдают дыхательная система, пищеварение и кровоток.

