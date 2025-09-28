Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:12

Бельё-обманка: стройность сегодня, проблемы с венами завтра

Врач Агаева объяснила разницу между компрессионным и утягивающим бельём

Мода на утягивающее бельё существует давно, но за красивым силуэтом могут скрываться серьёзные риски. Врач-терапевт Анастасия Агаева подчеркнула: нужно чётко различать медицинское компрессионное бельё и обычную утягивающую одежду.

"Компрессионное белье назначается врачами для лечения и профилактики заболеваний, таких как варикоз и венозная недостаточность. В отличие от него, утягивающая одежда предназначена для мгновенного визуального изменения фигуры путем механического сдавливания", — пояснила специалист.

Чем отличается компрессионное бельё от утягивающего

Компрессионное бельё - это часть терапии. Его назначают при варикозном расширении вен, хронической венозной недостаточности, тромбозе и в послеоперационный период. Оно создаёт контролируемое давление, улучшающее циркуляцию крови.

Утягивающая одежда же работает совсем по-другому: она лишь скрывает недостатки фигуры. Давление распределяется неравномерно, из-за чего страдают дыхательная система, пищеварение и кровоток.

Сравнение

Вид белья Цель применения Время ношения Последствия
Компрессионное Лечение, профилактика варикоза, венозная поддержка По назначению врача, иногда круглосуточно Улучшение венозного оттока, профилактика осложнений
Утягивающее Визуальная коррекция фигуры Кратковременно, 4-6 часов Дискомфорт, риск осложнений при злоупотреблении

Оптимальные правила ношения

По словам врача, утягивающее бельё допустимо надевать только на короткий срок — 4-6 часов. Лучший вариант — использовать его перед выходом и снимать сразу после возвращения домой. Очень важно правильно подобрать размер: одежда не должна мешать дыханию или вызывать онемение конечностей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Носить утягивающее бельё целый день.

  • Последствие: Нарушение дыхания, проблемы с желудком, риск обмороков.

  • Альтернатива: Использовать только для кратковременных мероприятий.

  • Ошибка: Подбирать бельё меньшего размера для "лучшего эффекта".

  • Последствие: Снижение венозного оттока, онемение конечностей.

  • Альтернатива: Подбор по размерной сетке, консультация со специалистом.

  • Ошибка: Использовать утягивающее бельё как средство коррекции фигуры.

  • Последствие: Потеря мышечного тонуса и обострение хронических проблем.

  • Альтернатива: Регулярные тренировки, сбалансированное питание, фитнес-программы.

А что если носить дольше

При длительном использовании утягивающего белья повышается внутрибрюшное давление, стенки желудка смещаются, дыхание затрудняется. Со временем снижается тонус мышц живота и тазового дна, а кожа теряет чувствительность. Всё это ведёт не к красоте, а к медицинским проблемам.

FAQ

Как долго можно носить утягивающее бельё?
Не более 4-6 часов подряд. Лучше ограничиваться редкими случаями.

Опасно ли спать в утягивающем белье?
Да, во сне оно мешает нормальному дыханию и кровообращению. Это может вызвать головные боли и онемение.

Чем заменить утягивающее бельё?
Регулярные тренировки, работа с тренером, физиотерапия и рациональное питание. Визуальный эффект не будет мгновенным, но здоровье останется в порядке.

