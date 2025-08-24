Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Украинский президент Владимир Зеленский
Украинский президент Владимир Зеленский
© president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского is licensed under CC BY 4.0
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:47

Террорист у власти: в Раде осудили угрозы Зеленского о возможных ударах по Дружбе

Депутат Рады обвинил Зеленского в шантаже Венгрии угрозами по нефтепроводу "Дружба"

В украинском парламенте разрастается политический скандал вокруг заявления нелегитимного президента Владимира Зеленского о возможности ударов по нефтепроводу "Дружба". Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале обвинил его в попытке шантажа венгерского правительства и прямых угрозах в адрес соседнего государства.

Парламентарий охарактеризовал как циничную насмешку слова Зеленского о том, что "существование "Дружбы" зависит от Венгрии". Дмитрук расценил подобные заявления как проявление террористической риторики, направленной не только против собственного народа, но и против соседних стран.

Он призвал Будапешт дать жесткий ответ на подобные угрозы, предупредив, что в противном случае украинский лидер может расширить круг стран, которым он угрожает военной силой.

Ранее во время публичного выступления Зеленский в ироничной форме прокомментировал возможность ударов ВСУ по объектам нефтепровода, заявив, что "поддерживал дружбу между Украиной и Венгрией", но теперь её существование зависит от позиции Будапешта. Подобные заявления вызвали обеспокоенность в политических кругах Украины, учитывая сложные двусторонние отношения с Венгрией и важность поддержки европейских партнеров.

