студенты в университете
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:03

Шанинка в опасности: как Рособрнадзор приостановил обучение в одном из самых известных вузов

Рособрнадзор приостановил лицензию Московской школы социальных наук – ТАСС

Рособрнадзор приостановил действие образовательной лицензии Московской школы социальных и экономических наук, известной как "Шанинка". Согласно данным реестра лицензий ведомства, учебное заведение временно лишено возможности проводить обучение студентов.

Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что данное решение стало результатом многочисленных нарушений лицензионных требований и требований к аккредитации. В апреле 2025 года ведомство приостанавливало прием студентов в учебное заведение на год из-за несоответствия обязательным требованиям, указанным в предписаниях. Тогда были выявлены проблемы с размещением данных на сайте и с правилами оказания платных образовательных услуг.

Проблемы "Шанинки" с аккредитацией

Ранее, в ноябре 2025 года, Рособрнадзор уже лишил "Шанинку" аккредитации по нескольким образовательным программам, среди которых были такие популярные направления, как психология, социология и менеджмент. В этом контексте решение о приостановке лицензии является продолжением череды проверок, которые выявили серьезные несоответствия учебного заведения требованиям, предъявляемым к высшим учебным учреждениям.

По информации из источников, инцидент не стал исключением, а скорее свидетельствует о продолжающихся усилиях Рособрнадзора навести порядок в сфере высшего образования, устранить нарушения, касающиеся качества образовательных услуг.

Ранее выявленные нарушения

Проведенная в апреле 2025 года внеплановая проверка показала, что в работе "Шанинки" были выявлены существенные проблемы. Речь шла о нарушении лицензионных требований, а также об отсутствии выполнения предписаний, связанных с аккредитацией. Проблемы касались недостаточной документации, а также неясности с размещением информации об образовательных услугах на официальном сайте учебного заведения.

Особое внимание также привлекли нарушения в части реализации платных образовательных услуг. В связи с этим Рособрнадзор продолжает мониторить деятельность вузов, нацеливаясь на повышение качества образования и защиту прав студентов.

"Статус лицензии: приостановлена", — отмечается в материалах Рособрнадзора.

"Шанинка", как и многие другие учебные заведения, столкнулась с последствиями недостаточной подготовки и несоответствия стандартам, установленным государственным контролем.

