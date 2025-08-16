Новая эра: китайский клуб КХЛ сменил имя и готов к перезагрузке

Китайский клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар" официально сменил имя и теперь будет известен как "Шанхай Дрэгонс".

"Новая эра, новые мы", — таким девизом пресс-служба команды объявила о переменах. Решение связано с новым этапом в истории клуба и переосмыслением его образа.

В грядущем сезоне 2024/2025 "Шанхай Дрэгонс" проведут домашние матчи на "СКА Арене". Ранее их базой была "Арена Мытищи".

Прошлый сезон для китайской команды сложился непросто: по итогам регулярного чемпионата она заняла девятое место в Западной конференции с 62 очками и не смогла пробиться в плей-офф.