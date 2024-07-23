Врач-дерматоверенеролог и трихолог Юлия Нагайцева порекомендовала использовать шампуни против перхоти не дольше 14 дней. Эти средства, относящиеся к космецевтике, доступны без рецепта и обычно помогают устранить проблемы с перхотью за две недели, сообщает News.Ru.

Они безопасны для использования и широко применяются по всему миру. Нагайцева посоветовала вернуться к обычному шампуню, как только проблемы с перхотью исчезнут, и использовать антиперхотные шампуни только при необходимости.

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