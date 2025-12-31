Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Открытие шампанского в новогоднюю ночь
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:55

Шампанское — не просто алкоголь: что нужно учитывать при его употреблении на праздниках

Шампанское может привести к более тяжёлой интоксикации - Ольга Кропоткина

Игристые вина, в частности шампанское, давно стали символом праздников, однако не все знают о возможных рисках, которые оно может нести для здоровья. Врач-инфекционист Ольга Кропоткина в интервью АБН24 пояснила, как игристые напитки воздействуют на организм и что следует учитывать при их употреблении.

Как шампанское влияет на организм

Основной вред от употребления шампанского заключается не только в алкоголе, но и в углекислом газе, который присутствует в напитке. Как пояснила Кропоткина, пузырьки газа ускоряют процесс всасывания этанола в кровь, что приводит к быстрому наступлению опьянения.

Человеку часто не удается вовремя заметить, что он уже достиг определенной дозы алкоголя, и это может закончиться неприятными последствиями. Также углекислый газ может раздражать слизистую оболочку желудка, что еще больше ухудшает состояние организма.

"Игристые вина — это двойной удар по организму. Углекислота открывает ворота для быстрого проникновения алкоголя, а сам спирт оказывает свое токсическое действие. Поэтому интоксикация от шампанского часто бывает более тяжелой, чем от аналогичного количества вина", — объясняет Ольга Кропоткина.

Как уменьшить негативные последствия

Чтобы минимизировать вред от шампанского, врач рекомендует придерживаться нескольких простых, но важных правил. Первое и главное — не пить игристое вино на голодный желудок. Перед тем как открыть бутылку, следует поесть, причем пища должна быть плотной и нежирной, так как это замедлит процесс всасывания алкоголя. Также важно соблюдать умеренность в потреблении и растягивать употребление одного бокала на как можно более долгий срок, делая небольшие глотки.

"Пейте шампанское, как дорогое вино — смакуя, а не залпом. Между тостами обязательно делайте перерывы, пейте чистую воду без газа. Это поможет избежать резкого скачка алкоголя в крови и сильного обезвоживания", — добавляет специалист.

Качество напитка имеет значение

Отдельное внимание стоит уделить выбору шампанского. Кропоткина предупреждает, что дешевые игристые вина могут содержать химические добавки и иметь повышенную кислотность, что увеличивает нагрузку на печень и поджелудочную железу. Лучшим выбором будут напитки от проверенных производителей, такие как качественные брют или экстра-брют, в которых содержание сахара минимально.

Кроме того, нельзя забывать о совместимости шампанского с другими алкогольными напитками и лекарствами. Смешивание игристого с коктейлями или пивом может привести к непредсказуемым последствиям для здоровья. Особенно важно не запивать шампанским лекарства, такие как антибиотики, парацетамол или антидепрессанты.

Умеренность — залог здоровья

В заключение Ольга Кропоткина подчеркивает, что лучший способ избежать вредных последствий — это осознанное и умеренное потребление шампанского. Если желание откушать бокал в новогоднюю ночь слишком велико, стоит выбрать напитки с низким содержанием сахара и уделить внимание качеству.

Важно не забывать, что главный смысл праздника — не в количестве выпитого, а в общении и атмосфере. Тогда утро Нового года встретит вас в хорошем самочувствии и с ясной головой.

