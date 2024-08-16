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Российский военный рассказал об отношении к экс-военным ВСУ, сражающимся против Киева

Боец "Шаман": не волнует прошлое ВСУ, если они выступают против киевской власти

Доброволец российской армии с позывным "Шаман", который сейчас принимает участие в совместных тренировках с бывшими военными украинской армии, сообщил РИА Новости, что ему без разницы, какое прошлое было у них, если они выступают против киевской власти.

Бывшие военные ВСУ вступили в отряд имени Максима Кривоноса, который сформирован из экс-военнослужащих украинской армии, которые сражаются против властей в Киеве.

"Меня в принципе не волнует бэкграунд человека, если мы с ним в одном окопе — для меня это достаточно", — поделился впечатлениями военный.

Он подчеркнул, что между ними не возникает никаких противоречий. По его словам, экс-военные ВСУ понимают, что если они перешли на российскую сторону, то назад дороги им нет.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Евгений Кель

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