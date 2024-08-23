Шаман шокировал публику, установив музыкальный рекорд на Красной площади

Заслуженный артист Российской Федерации Шаман (Ярослав Дронов) на концерте на Красной площади установил новый рекорд, продемонстрировав удивительные вокальные способности.
В преддверии военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Shaman исполнил композицию, в рамках которой смог удержать одну ноту на протяжении 29 секунд. Этот уникальный результат был зафиксирован в Книге рекордов России и официально признан главным редактором издания Станиславом Коненко, который лично вручал награду на сцене.
Фото: commons.wikimedia.org/Okras (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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