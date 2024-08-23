Шаман шокировал публику, установив музыкальный рекорд на Красной площади

Российская Федерация встревожена по поводу новостей о том, что власти Соединённых Штатов подготавливают новые обыски против собственных граждан, которые сотрудничают со средствами массовой информации РФ, началась "охота за ведьмами". Об этом информировал чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов.