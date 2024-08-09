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Композитор Игорь Саруханов признался, что не знаком с творчеством Шамана
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Композитор Игорь Саруханов высказался о творчестве Шамана

Композитор Игорь Саруханов признался, что не знаком с творчеством Шамана

Композитор и музыкант Игорь Саруханов в интервью с NEWS.ru признался, что не знаком с творчеством певца Ярослава Дронова, известного как Шаман.

Он пояснил, что не может оценить его с профессиональной точки зрения, так как не знает подробностей его творческой биографии. Саруханов также отметил, что ему неизвестно, кто пишет музыку и тексты для Шамана, что затрудняет объективную оценку его работы.

Ранее сообщалось, что Игорь Наджиев рассказал о конфликте Аллы Пугачёвой с Валентиной Легкоступовой, а Юлия Власова подтвердила отношения с Джонни Деппом.

Фото: commons.wikimedia.org/Okras (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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