Певец Shaman заявил о намерении выступить вечером 19 июля у посольства США в Москве с концертом-митингом. Таким образом артист собирается выразить протест против незаконной блокировки каналов российских пользователей на видеохостинге YouTube.

"Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что Я — РУССКИЙ! И сегодня вечером я готов им на это ответить! Встречаемся сегодня в 21:00 у американского посольства", — написал Ярослав Дронов (настоящее имя Shaman) в своём Телеграм-канале.