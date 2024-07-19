Певец Shaman заявил о намерении выступить вечером 19 июля у посольства США в Москве с концертом-митингом. Таким образом артист собирается выразить протест против незаконной блокировки каналов российских пользователей на видеохостинге YouTube.
"Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что Я — РУССКИЙ! И сегодня вечером я готов им на это ответить! Встречаемся сегодня в 21:00 у американского посольства", — написал Ярослав Дронов (настоящее имя Shaman) в своём Телеграм-канале.
Напомним, что помимо канала Shaman американская платформа YouTube заблокировал аккаунты Полины Гагариной, Григория Лепса и Олега Газманова.
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