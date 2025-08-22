Shaman возвращается в КНДР: что готовит российский артист для самой закрытой публики мира

Сможет ли российский артист покорить публику в одной из самых закрытых стран мира? Shaman, известный своими яркими и патриотичными выступлениями, объявил о планах снова отправиться в КНДР. Он намерен дать там гастроли до конца 2025 года.

Первое знакомство с северокорейской публикой

Shaman, настоящее имя которого Ярослав Дронов, уже имел опыт выступлений в Северной Корее. Певец вспоминает, что во время первого концерта ему удалось сломать стереотип о сдержанности зрителей.

"Корейцы позиционируют себя как сдержанная публика, когда я вышел на сцену — мне удалось их раскрыть, я им подарил свободу, они стали мне подпевать. Потом я начал хулиганить и вышел в зал", — рассказал артист.

По словам исполнителя, реакция зрителей оказалась неожиданной.

"Зрители начали вставать с мест и пытаться дотянуться до меня", — отметил Дронов.

Концерт в августе и реакция публики

Летом 2025 года Shaman уже выступал в Пхеньяне на мероприятии, посвящённом 80-летию освобождения Кореи от японской оккупации. На концерте присутствовали не только жители города, но и высокопоставленные гости: лидер КНДР Ким Чен Ын, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также российские и северокорейские чиновники.

На сцене звучали "Моя Россия", "Встанем" и другие патриотические композиции. Помимо Shaman, в концерте участвовали известные военные ансамбли: ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения "Красная Звезда" и ансамбль Воздушно-десантных войск.