Поймали волну: как популярные артисты скрасили пятичасовое ожидание в крымской пробке

Российские певцы SHAMAN (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс превратили многокилометровую пробку на Крымском мосту в незапланированный музыкальный фестиваль. Утром 7 августа артисты, возвращавшиеся с гастролей по Крыму, застряли в очереди из 3,5 тысяч автомобилей и решили скрасить ожидание себе и другим водителям.

Исполнители, стоявшие в пробке наравне со всеми (не пытаясь объехать затор по обочине), организовали мини-концерт: пели хиты, общались с автомобилистами и даже устроили шуточный боксерский поединок возле своих автобусов. По словам очевидцев, SHAMAN поддерживал бодрость с помощью кофе, а Лепс курил сигарету, но оба охотно позировали для фото и видео.

Пробка образовалась из-за усиленного досмотра на подъездах к мосту: со стороны Тамани скопилось около 2,4 тыс. машин (ожидание — свыше 5 часов), со стороны Керчи — еще 1,05 тыс. автомобилей 58. Для многих водителей неожиданный "дорожный концерт" стал ярким моментом утомительного ожидания — записи выступления мгновенно разлетелись по соцсетям.

Артисты возвращались после концертов: SHAMAN — из Феодосии, Симферополя и Ялты, Лепс — после выступления в Ялте. Этот случай подчеркивает растущий турпоток в Крым: за июнь-июль 2025 года он увеличился на 35%. Однако инфраструктура, включая пропускную способность моста, пока не всегда справляется с нагрузкой, что регулярно приводит к масштабным заторам.

Ранее 7 августа движение по мосту временно перекрывали из-за угрозы ракетного обстрела (все атаки ВСУ были отражены).