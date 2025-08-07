Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
григорий лепс
григорий лепс
© Own work by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Южный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:45

Поймали волну: как популярные артисты скрасили пятичасовое ожидание в крымской пробке

SHAMAN и Лепс устроили импровизированный концерт на Крымском мосту

Российские певцы SHAMAN (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс превратили многокилометровую пробку на Крымском мосту в незапланированный музыкальный фестиваль. Утром 7 августа артисты, возвращавшиеся с гастролей по Крыму, застряли в очереди из 3,5 тысяч автомобилей и решили скрасить ожидание себе и другим водителям.

Исполнители, стоявшие в пробке наравне со всеми (не пытаясь объехать затор по обочине), организовали мини-концерт: пели хиты, общались с автомобилистами и даже устроили шуточный боксерский поединок возле своих автобусов. По словам очевидцев, SHAMAN поддерживал бодрость с помощью кофе, а Лепс курил сигарету, но оба охотно позировали для фото и видео.

Пробка образовалась из-за усиленного досмотра на подъездах к мосту: со стороны Тамани скопилось около 2,4 тыс. машин (ожидание — свыше 5 часов), со стороны Керчи — еще 1,05 тыс. автомобилей 58. Для многих водителей неожиданный "дорожный концерт" стал ярким моментом утомительного ожидания — записи выступления мгновенно разлетелись по соцсетям.

Артисты возвращались после концертов: SHAMAN — из Феодосии, Симферополя и Ялты, Лепс — после выступления в Ялте. Этот случай подчеркивает растущий турпоток в Крым: за июнь-июль 2025 года он увеличился на 35%. Однако инфраструктура, включая пропускную способность моста, пока не всегда справляется с нагрузкой, что регулярно приводит к масштабным заторам.

Ранее 7 августа движение по мосту временно перекрывали из-за угрозы ракетного обстрела (все атаки ВСУ были отражены).

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Крыму нашли кости верблюда на месте древнегреческого города Акра 06.08.2025 в 16:34

Сенсация под ногами: как кости верблюда оказались в античном городе на берегу Чёрного моря

В древней Аккре найдены кости верблюда. Это редкая находка, способная пролить свет на торговые пути и связи скифов с античным миром.

Читать полностью » Более 110 тысяч крымчан получили прибавку к пенсии 05.08.2025 в 20:22

Неожиданные надбавки: кто из работающих пенсионеров в Крыму получил прибавку?

Свыше 110 тысяч пенсионеров в Крыму получили автоматическое увеличение пенсий. Узнайте, кто именно и как рассчитать свою надбавку.

Читать полностью » В Крыму потушили уже более 1 200 природных пожаров с начала года 05.08.2025 в 18:12

Не разводите костры и не бросайте окурки: в Крыму действуют жёсткие ограничения

В Крыму зафиксировано 1 207 пожаров с начала 2025 года. Учитесь безопасности и предотвратите огненную катастрофу.

Читать полностью » На юге России и в Крыму могут отключать мобильный интернет на часы и даже дни: что важно знать уже сейчас 05.08.2025 в 15:54

Мобильный интернет под угрозой: секреты выживания в условиях отключения в южных регионах

Столкновение с отключениями мобильного интернета в южных регионах России требует подготовки. Узнайте, как оставаться на связи и сохранить важную информацию.

Читать полностью » В Крыму и Севастополе с 5 августа объявлено четырехдневное штормовое предупреждение 04.08.2025 в 23:52

Огненная угроза: почему полуостров на грани катастрофы

Метеорологи объявили штормовое предупреждение в Крыму и Севастополе из-за повышенной угрозы возникновения пожаров. Опасная ситуация сохранится в течение четырех дней, затронув горные массивы, а также западные, южные и восточные районы полуострова. Опасность объявлена с 5 августа.

Читать полностью » На Крымском мосту образовалась пробка из очереди в 35 км 04.08.2025 в 22:24

Восемь часов в пробке: почему движение к Крымскому мосту встало в тупик

Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани достигла 35 километров, а время ожидания в пробке может превысить восемь часов. По данным мониторингового центра, фиксирующего ситуацию на подходах к переправе, аналогичная картина наблюдается и со стороны Керчи, где водителям приходится проводить в ожидании около трех часов.

Читать полностью » 04.08.2025 в 22:15

Новым поставщиком газа в Молдавии станет госкомпания Energocom

Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ) официально лишило компанию "Молдовагаз" лицензии на поставки газа потребителям. С 1 сентября 2025 года эти функции перейдут государственному оператору Energocom. Такое решение связано с требованиями ЕС о разделении газовой инфраструктуры.

Читать полностью » Адлер вошел в пятерку самых востребованных курортов России 04.08.2025 в 16:30

Черноморский бум: почему Адлер обогнал Казань и Нижний Новгород по популярности

Адлер уверенно вошел в пятерку самых популярных направлений для летнего отдыха среди российских туристов, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Согласно данным сервиса OneTwoTrip, на этот черноморский курорт приходится почти 5% всех бронирований отелей в стране, что позволило ему занять почетное третье место в национальном рейтинге.

Читать полностью »

Новости
Еда

Польза спелых бананов: укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение
Туризм

Что привезти из Калининграда: список лучших сувениров по версии туристических гидов
Питомцы

Ветеринары назвали универсальные породы собак для любой семьи
Спорт и фитнес

Какая техника помогает сохранить силы в тренировке с подъёмами по канату — советы тренера
Спорт и фитнес

Йога улучшает гибкость и снижает стресс — вывод из обзора Journal of Evidence-Based CAM
Еда

Рецепт запечённой свинины с грибами и сыром: ингредиенты и пошаговая инструкция
Еда

Рецепт домашней куриной ветчины: как приготовить за 1,5 часа с минимальным набором ингредиентов
Садоводство

Лекарственные травы Калмыкии: какие сажать весной и осенью?
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru