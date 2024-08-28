Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.08.2024 : 91,4807
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.08.2024 : 102,2911
В России заявили, что с обмелением Каспия можно справиться только технически
  1. Главная
  2. Наука

Российские ученые рассказали, как можно справиться с обмелением Каспийского моря

В России заявили, что с обмелением Каспия можно справиться только технически

Обмеление Каспийского моря из-за климатических изменений невозможно остановить, и регионам необходимо адаптироваться к новым условиям с помощью технических решений, таких как дноуглубление и удлинение трубопроводов.

Ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Владимир Ушивцев подчеркнул, что попытка поворота северных рек в Каспий может привести к дефициту воды в других регионах и потребует значительных финансовых затрат.

Ученые считают, что вместо этого следует прогнозировать дальнейшее развитие ситуации и принимать меры для адаптации к изменениям климата.

Фото: commons.wikimedia.org/Sasan Geranmehr (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

Мир

Два польских солдата получили ранения на границе с Белоруссией при смене поста

Два польских солдата получили ранения на границе с Белоруссией при смене поста

Два польских солдата получили ранения на границе с Республикой Беларусь во время передачи оружия друг другу во время смены поста. Об этом сообщили в оперативном командовании видов вооруженных сил Польши.

Читать полностью
В Совфеде заявили о скорой

В Совфеде заявили о скорой "гибели" Западной Европы

Алексей Пушков, возглавляющий комиссию Совета Федерации по информационной политике, высказал мнение о кардинальных изменениях, происходящих в Западной Европе.

Читать полностью

Общество

Семейные страсти Анджелины Джоли: от отказа от фамилии до ДТП с сыном

Семейные страсти Анджелины Джоли: от отказа от фамилии до ДТП с сыном

Американская актриса и фотомодель Анджелина Джоли сегодня днем прибыла в Венецию для участия в кинофестивале, который начнется уже завтра.

Читать полностью
Анастасия Волочкова рассказала о общем деле с дочерью Ариадной

Анастасия Волочкова рассказала о общем деле с дочерью Ариадной

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, что доверила дочери Ариадне серьёзное дело.

Читать полностью

Новости