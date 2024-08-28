Российские ученые рассказали, как можно справиться с обмелением Каспийского моря

В России заявили, что с обмелением Каспия можно справиться только технически

Обмеление Каспийского моря из-за климатических изменений невозможно остановить, и регионам необходимо адаптироваться к новым условиям с помощью технических решений, таких как дноуглубление и удлинение трубопроводов.

Ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Владимир Ушивцев подчеркнул, что попытка поворота северных рек в Каспий может привести к дефициту воды в других регионах и потребует значительных финансовых затрат.

Ученые считают, что вместо этого следует прогнозировать дальнейшее развитие ситуации и принимать меры для адаптации к изменениям климата.

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