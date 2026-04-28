Конец едкого дискомфорта: мэр Шалабаев оценил ситуацию с вонью в Нижнем Новгороде

Жители Нижнего Новгорода отмечают заметное улучшение экологической ситуации, связанной с неприятными запахами в черте города. Позитивные изменения стали возможны благодаря реализации первого этапа масштабной реконструкции очистных сооружений, которая была завершена к 2025 году. Модернизация затронула примерно 50% всех объектов станции аэрации, что позволило приступить к решению многолетней проблемы. Об этом сообщает издание "В городе N".

Мэр Юрий Шалабаев подчеркнул, что комплексные меры по обновлению инфраструктуры направлены прежде всего на ликвидацию источников едкого дискомфорта. По словам Юрия Шалабаева, хотя полная победа над проблемой еще впереди, проделанная работа уже принесла первые ощутимые результаты для горожан.

"В этом направление сделано многое, и результат уже есть. Не скажу, что проблемы полностью решены, но будет еще и второй этап реконструкции. В его рамках вопрос будет акцентироваться, в том числе, и на запахе", — отметил Юрий Шалабаев.

Стратегия городских властей предполагает продолжение модернизации на втором этапе, где акцент будет максимально смещен в сторону экологической безопасности. Муниципалитет намерен окончательно закрыть вопрос с неприятными ароматами, внедряя современные технологии фильтрации и очистки сточных вод. Параллельно с этим активно обновляется и сопутствующая инженерная инфраструктура мегаполиса.