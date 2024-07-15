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Джердан Шакири объявил о прекращении карьеры в национальной сборной Швейцарии
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Джердан Шакири объявил о прекращении карьеры в национальной сборной Швейцарии

Известный полузащитник Джердан Шакири принял решение завершить свою карьеру в национальной команде Швейцарии, как сообщает AFP. За время выступлений за сборную он провел впечатляющие 125 матчей и отметился 32 забитыми мячами.

В истории швейцарской сборной Шакири занимает почетное второе место по количеству проведенных матчей, уступая лишь Граниту Джаке с его 130 играми. Кроме того, он входит в четверку лучших бомбардиров национальной команды, расположившись после Александра Фрая (42 гола), а также Кубилая Тюркильмаза и Макса Абегглена, забивших по 34 мяча каждый.

32-летний футболист представлял свою страну на четырех мундиалях и трех континентальных первенствах Европы.

Уроженец Косово, Шакири вместе с семьей эмигрировал в Швейцарию практически сразу после рождения. В его клубной карьере значатся такие именитые команды, как мюнхенская "Бавария" и английский "Ливерпуль". С 2022 года талантливый игрок выступает за американский клуб "Чикаго Файр" в MLS.

Последним крупным турниром для Шакири в составе сборной Швейцарии стал Евро-2024, где его команда дошла до четвертьфинала, но уступила сборной Англии в серии пенальти после ничейного результата в основное время (1:1, 3:5 по пенальти).

Фото: From Wikimedia Commons/ Steindy (talk) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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