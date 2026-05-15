Школьникам хотят добавить шахматы в расписание: почему идея оказалась не самой лучшей

Обязательные уроки шахмат могут быть полезны только при наличии педагогов, умеющих развивать мышление детей, считает педагог-психолог Варвара Кокурина. О перспективах введения шахмат в школьную программу специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

Ранее издание "Известия" сообщило, что в Общественной палате РФ предложили сделать шахматы школьным предметом.

Кокурина отметила, что шахматы действительно помогают развивать внимание, логику и мышление. Однако, по ее словам, при введении такого предмета важно учитывать нагрузку школьников и понимать, кто именно будет вести такие занятия.

"Нельзя превратить это в какую-то очередную формальную штуку, которая никому не нужна и делается плохо. Вопрос не в том, чтобы быть шахматистом, а в том, что есть методика, если человек владеет методикой методикой развития мышления, тогда да", — подчеркнула Кокурина.

Она добавила, что ключевой вопрос заключается не столько в наличии профессиональных шахматистов, сколько в методике преподавания. При грамотном подходе шахматы могут стать инструментом для развития ребенка, но при формальном внедрении рискуют превратиться в еще одну плохо организованную нагрузку.