Дом Шекспира — не для семьи: как наследство великого драматурга обошло кровных родственников

Что, если знаменитый дом Уильяма Шекспира в Стратфорде-на-Эйвоне оказался завещан не родственнику, а совершенно постороннему человеку? Именно такое удивительное открытие было сделано в Национальном архиве Великобритании, где вновь обнаружили оригинал завещания 1642 года.

Открытие в архивах

Юрист и исследователь Дэн Гослинг наткнулся на документ в коробке с немаркированными бумагами Канцелярского суда XVII века. Этот архив долгое время оставался малоизвестным, хотя в середине XIX века исследователь Шекспира уже описывал завещание, хранившееся тогда в часовне Роллс. Однако теперь выяснилось, что оригинал завещания был передан в Национальный архив без должной каталогизации и, по сути, забыт.

Кто такой Томас Нэш и почему он получил дом Шекспира?

Завещание составил Томас Нэш — муж Элизабет, внучки Шекспира. Они вместе с матерью Элизабет, Сюзанной Холл (старшей дочерью драматурга), проживали в доме Уильяма, известном как Нью-Плейс. Дом был куплен Шекспиром в 1597 году за 60 фунтов — огромную сумму по тем временам. Это было просторное трёхэтажное здание с 20 комнатами, 10 каминами, внутренним двориком и фруктовым садом.

После смерти Шекспира в 1616 году большая часть имущества перешла к Сюзанне, а затем должна была перейти к её детям, а в случае отсутствия сыновей — к дочери Элизабет и её мужу.

Ошибка или хитрый ход?

Почему же Томас Нэш завещал дом своему кузену Эдварду Нэшу, а не семье жены? Вероятно, он предполагал, что переживёт и жену, и тёщу, и не стал заморачиваться сложными юридическими нюансами, прописанными в завещании Шекспира. Однако это оказалось роковой ошибкой — на момент составления завещания и Томасу, и Сюзанне было по 59 лет, а Элизабет всего 34.

После смерти Томаса в 1647 году начались судебные разбирательства. Элизабет и Сюзанна пришлось оформлять акт передачи имущества, чтобы подтвердить свои права на дом и всю недвижимость. Эдвард Нэш, недовольный таким поворотом, подал в суд Канцелярства, требуя выполнения завещания Томаса.

"Он утверждает, что завещание Томаса Нэша было доказано в имущественном суде Кентербери, и Элизабет Нэш, как вдова и душеприказчица, была обязана предоставить Нью-Плейс Эдварду Нэшу", — поясняет Дэн Гослинг.

Во время судебного процесса Элизабет пришлось подробно объяснять, какое имущество ей и её матери оставил "мой дед Уильям Шекспир". Именно тогда завещание Томаса Нэша оказалось в архивах Канцелярии, ныне Национального архива.

Чем всё закончилось?

Исход споров неизвестен, но, по словам Гослинга, Эдвард так и не получил дом. Когда Элизабет умерла в 1670 году без детей, в её завещании уже фигурировал Эдвард Нэш как наследник Нью-Плейс.

"Она использует слова "согласно моему обещанию, данному ему официально", что намекает на устные договорённости", — говорит Гослинг.

Тем не менее никаких официальных записей о владении Эдвардом этим домом не сохранилось. После смерти Элизабет поместье перешло к семье Клоптон и было снесено в 1702 году.