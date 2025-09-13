Apple Intelligence или облако Mozilla: как именно создаётся сводка на iPhone

Компания Mozilla добавила в мобильный браузер Firefox для iOS функцию Shake to Summarize, которая с помощью искусственного интеллекта создаёт краткие сводки длинных веб-страниц.

Как это работает

Чтобы активировать опцию, достаточно встряхнуть iPhone .

Альтернативные способы: нажать на значок молнии в адресной строке или открыть меню (три точки) и выбрать Summarize Page .

Поддерживаются статьи длиной до 5000 слов.

Для чего нужна функция

Mozilla отмечает, что пользователи часто просматривают сайты на ходу и совмещают это с другими делами. Shake to Summarize позволяет быстро получить краткое содержание текста "в одно движение" и продолжить заниматься своими задачами.

Где обрабатываются данные

На iPhone 15 Pro и новее с iOS 26 сводки генерируются локально при помощи Apple Intelligence .

На более старых устройствах и версиях iOS текст страницы отправляется в облачный ИИ-сервис Mozilla, который формирует итоговое резюме.

Доступность

Функция уже доступна пользователям iPhone, но пока работает только с английским языком и лишь в США.