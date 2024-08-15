Путин удовлетворил просьбу президента Узбекистана о звонке

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях. Этот разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны и был направлен на укрепление отношений между двумя странами.

В ходе беседы были затронуты актуальные темы международной и региональной повестки дня, включая текущее председательство Российской Федерации в объединении БРИКС. Кроме того, президенты обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых во время государственного визита Путина в Узбекистан в мае этого года.

Президенты Узбекистана и России уделили особое внимание вопросам увеличения объемов товарооборота, развития кооперационных связей между ведущими предприятиями и регионами двух стран, а также реализации совместных инвестиционных проектов и гуманитарных программ. Были также рассмотрены планы предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.

Фото: From Wikimedia Commons/ Сайт президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)