Смертельная партия в Дагестане: "шахматная королева" отравила свою главную соперницу

Шахматистка Амина Абакарова оказалась в центре скандала после попытки отравления своей соперницы Умайганат Османовой, которая, по слухам, собиралась использовать тактику Абакаровой в своих играх.
Инцидент произошел 2 августа на чемпионате Дагестана, как сообщает "Московский комсомолец".
Согласно информации издания, перед началом турнира Абакарова, известная в Дагестане как "шахматная королева", подошла к судейскому столу. Она нашла список участниц и их распределение за досками.
Затем, по данным видеонаблюдения, она достала что-то из своей сумочки и направилась к одной из досок, где разлила содержимое пузырька и использовала шахматную фигуру, чтобы растереть его.
Как выяснили журналисты, это место было предназначено для Умайганат Османовой — опытной шахматистки и многолетней соперницы Абакаровой.
В ходе турнира у Османовой начались проблемы со здоровьем: она почувствовала головокружение и потемнение в глазах. В результате она вызвала скорую помощь и полицию, а также потребовала проверить записи с камер наблюдения, что и помогло раскрыть суть произошедшего.
Фото: commons.wikimedia.org/Marcobeltrametti(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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