Шаги к трезвости: депутаты Камчатки планируют новые законы для контроля за продажей алкоголя

В 2026 году депутаты Законодательного собрания Камчатского края продолжат работу по ужесточению правил продажи алкоголя. Это решение было принято на заседании фракции "Единая Россия". Об этом сообщает "Камчатка Сегодня".

На заседании обсудили необходимость дополнительных мер по контролю за продажей алкоголя на территории региона. Одним из приоритетных направлений в этом контексте станет улучшение механизма лицензирования и усиление ответственности за нарушения.

Это решение направлено на снижение уровня алкоголизма и повышение безопасности в регионе, а также на улучшение общественного здоровья. Дальнейшая работа будет связана с уточнением конкретных шагов по ужесточению законодательства и созданию более строгих стандартов для торговли алкогольной продукцией.