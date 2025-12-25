Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Белое и красное вино
Белое и красное вино
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:22

Шаги к трезвости: депутаты Камчатки планируют новые законы для контроля за продажей алкоголя

В 2026 году депутаты Законодательного собрания Камчатского края продолжат работу по ужесточению правил продажи алкоголя. Это решение было принято на заседании фракции "Единая Россия". Об этом сообщает "Камчатка Сегодня".

На заседании обсудили необходимость дополнительных мер по контролю за продажей алкоголя на территории региона. Одним из приоритетных направлений в этом контексте станет улучшение механизма лицензирования и усиление ответственности за нарушения.

Это решение направлено на снижение уровня алкоголизма и повышение безопасности в регионе, а также на улучшение общественного здоровья. Дальнейшая работа будет связана с уточнением конкретных шагов по ужесточению законодательства и созданию более строгих стандартов для торговли алкогольной продукцией.

Читайте также

За сутки на Камчатке зафиксировано семь афтершоков магнитудой до 4,8 – ГУ МЧС сегодня в 3:08
Сейсмическое дежавю: афтершоки Камчатки не прекращаются, пока вулканы остаются под угрозой

На Камчатке продолжаются афтершоки после июльского землетрясения. За сутки зафиксировано семь сейсмособытий, вулканы остаются активными.

Читать полностью » Якутия фиксирует самые низкие температуры в России — Mash вчера в 19:55
Минус 55 — уже не предел: где в России сейчас холоднее всего

В якутском поселке Тикси температура опустилась до −56 градусов — это самый холодный показатель в России на данный момент. Сильная пурга, закрытые школы и прогнозы до −60 градусов делают ситуацию одной из самых суровых этой зимы.

Читать полностью » Хабаровский край получит 427 млн рублей на переселение из аварийного жилья – ДВ-РОСС вчера в 15:28
Федеральные миллионы запускают большое переселение: что ждёт жильцов аварийных домов на Дальнем Востоке

Хабаровскому краю выделят 427 млн рублей на переселение людей из аварийных домов. Программа рассчитана до 2030 года и охватит тысячи жителей.

Читать полностью » Сергей Будкин инициировал проект детского оздоровительного центра в Осетии – ДВ-РОСС вчера в 15:27
Инвестор найден, идея одобрена: детский проект Хабаровского района может стартовать в Осетии

Глава Хабаровского района предложил создать детский оздоровительный центр в Северной Осетии и уже заручился поддержкой инвестора.

Читать полностью » Работающим пенсионерам в 2026 году повысят выплаты примерно на 1,6 тыс – DEITA.RU вчера в 15:27
Инфляция давит, выплаты отвечают: с пенсиями в 2026 году произойдет неожиданный поворот

С 1 января страховые пенсии в России вырастут выше уровня инфляции, а в ряде регионов прибавка окажется особенно заметной.

Читать полностью » Нина Останина предложила расширить программу семейной ипотеки на вторичное жилье по всей России вчера в 9:52
Нина Останина против всего: почему её предложение о семейной ипотеке потрясёт рынок недвижимости

Нина Останина предложила расширить семейную ипотеку на вторичное жилье по всей России. Также она просит поддержать законопроект о повышении дохода семей для пособий.

Читать полностью » В Гонконге восстанавливают могилы советских моряков, погибших в начале Второй мировой войны – Минобороны РФ вчера в 9:52
Пропавшие без вести в Гонконге: как работа по паспортизации захоронений раскрывает забытые страницы истории

В Гонконге началась паспортизация захоронений советских моряков, погибших в начале Второй мировой войны. Что стало результатом работы по восстановлению памяти?

Читать полностью » Ввод жилья на Дальнем Востоке вырос на 2,4% за 11 месяцев — Востокгосплан вчера в 8:15
Квадратные метры против демографии: почему Дальний Восток строится наперекор оттоку

Ввод жилья на Дальнем Востоке превысил планы на 12%, а Приморье стало лидером по строительству. Но доступность квартир для семей остаётся спорной.

Читать полностью »

Новости
Еда
Домашний жульен с курицей и шампиньонами готовят порционно в духовке — кулинары
Авто и мото
Потеря тяги и нестабильная работа двигателя часто связаны с износом бензонасоса — Авто Mail
Спорт и фитнес
Смешанная йога с движением и паузами улучшила гибкость тела — The Indian Express
Садоводство
Зимой растения получают поддержку без стимуляции роста — цветоводы
Общество
Мораторий на штрафы для застройщиков истекает в 2025 году – ИА PrimaMedia
ДФО
Ирина Яровая помогла камчатской женщине получить лечение за пределами региона
ДФО
С 2026 года в России ограничат количество банковских карт на человека – DIETA.RU
ДФО
Негашёная известь и хлористый кальций помогут снизить влажность в погребе – PrimaMedia
