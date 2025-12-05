Лаборатория Касперского раскрыла правду: почему даже крупные теневые каналы в Telegram живут недолго

Теневые Telegram-каналы, которые используются для продажи украденных аккаунтов и других "услуг" киберпреступников, в среднем живут недолго — около семи месяцев, после чего исчезают из-за блокировок. Об этом сообщает Kaspersky Digital Footprint Intelligence. Специалисты сервиса изучили более 800 подпольных каналов, прекративших существование в 2021–2024 годах, и пришли к выводу, что жёсткая модерация и регулярные зачистки заметно сокращают "жизненный цикл" таких сообществ.

Что именно анализировали и к какому сроку пришли

В исследование попали свыше 800 теневых каналов на разных языках, которые прекратили работу в период с 2021 по 2024 год. На основе этой выборки аналитики выделили усреднённый ориентир: срок существования подобных групп составляет примерно семь месяцев. В тексте подчёркивается, что речь идёт именно о каналах, которые "закрылись" — то есть были удалены или заблокированы.

Причину короткой жизни авторы связывают прежде всего с политикой платформы. Telegram, как утверждается, активно применяет модерацию и блокировки, из-за чего теневые площадки вынуждены постоянно мигрировать, дробиться или менять "вывеску". В результате даже крупные сообщества не могут рассчитывать на устойчивость в привычном формате.

Как преступники используют Telegram и почему это удобно

Авторы отмечают, что Telegram предоставляет инструменты, упрощающие автоматизацию — и именно они становятся питательной средой для злоупотреблений. В качестве примеров приводятся боты, которые могут применяться для сбыта похищенных учётных записей или для организации DDoS-атак. То есть мессенджер выступает не только площадкой "объявлений", но и технологическим конвейером, где часть процессов можно поставить на поток.

Смысл этой автоматизации — снизить порог входа и ускорить операции: бот принимает заказ, выдаёт доступ, проводит "сервис" или перенаправляет пользователя дальше. При таком устройстве даже после блокировки отдельного канала инфраструктура часто остаётся живой — меняется витрина, но не всегда меняется механика.

Динамика блокировок: пик 2022 года и новый рост с конца 2024-го

Наиболее заметный скачок числа блокировок, по данным исследования, пришёлся на 2022 год. В тексте делается предположение, что это могло быть связано с активностью хактивистов — то есть с периодом, когда киберактивность стала более публичной и массовой, а внимание к каналам — выше. Затем динамика менялась, но с конца 2024 года, как отмечают авторы, наблюдается возобновление роста блокировок.

Эта временная картина важна сама по себе: она показывает, что "зачистки" идут волнами и зависят от более широкого контекста угроз. При этом факт повторного роста с конца 2024-го указывает, что рынок теневых сервисов не рассосался, а лишь адаптируется и меняет формы присутствия.

Почему в 2025 году теневые сообщества начали уходить из Telegram

Отдельно авторы фиксируют тенденцию 2025 года: крупные подпольные сообщества начинают покидать Telegram. Часть мигрирует на децентрализованные платформы, часть — пытается запускать собственные мессенджеры. Такая стратегия обычно объясняется просто: чем больше сообщество, тем выше риск блокировки и тем дороже простой.

В итоге Telegram для таких игроков становится менее предсказуемым "домом". Каналы и чаты можно поднимать заново, но при постоянном давлении теряется аудитория, ломаются рабочие цепочки и растут издержки. Поэтому миграция выглядит попыткой снизить зависимость от модерации одной платформы.