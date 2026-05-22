Мужчина с кредитной картой
Ирина Малова Опубликована вчера в 13:41

Нелегальные кредиторы нашли новую лазейку: заемщики рискуют остаться без денег и недвижимости

Рост числа нелегальных кредиторов на фоне внедрения обязательной биометрии свидетельствует о серьезных сбоях в текущей денежно-кредитной политике, заявил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. В комментарии NewsInfo эксперт пояснил, к каким социальным последствиям может привести вынужденный уход заемщиков в теневой сектор.

Ранее издание "Известия" сообщило, что обязательная биометрия для микрофинансовых организаций, задуманная как защита от мошенников, привела к обратному эффекту: число нелегальных кредиторов начало резко расти.

Согласно данным регулятора, за три месяца 2026 года количество нелегальных участников рынка микрофинансовых услуг возросло более чем на треть по сравнению с предыдущим кварталом. При этом ужесточение правил выдачи займов в банках способствует тому, что доля отказов по кредитным заявкам граждан достигла 83%. На фоне сокращения легального кредитования население в поисках необходимых средств чаще обращается к сомнительным структурам, что нередко заканчивается долговой ямой, о чем ранее предупреждали эксперты, анализируя риски микрозаймов для неважных покупок.

"Последствия этого явления, конечно, будут. Хотя эти явления — уже последствия денежно-кредитной политики. Получить кредиты стало сложнее. Без кредитов сложно, особенно когда люди или предприятие попадают в сложную ситуацию", — отметил экономист.

Эксперт подчеркнул, что люди, оказавшись в безвыходной ситуации, хватаются за последнюю соломинку, часто не осознавая рисков. По мере того как экономические возможности населения снижаются, число граждан, попадающих в кабалу, будет расти. Это неизбежно приведет к нагнетанию социальной напряженности, связанной с агрессивными методами взыскания долгов, изъятием имущества и недвижимости. В нынешних реалиях многие россияне сталкиваются с барьерами при получении карт, ведь банк может развернуть клиента без лишних объяснений, вынуждая его искать альтернативы.

"Черные кредиторы — это те же микрофинансовые организации, которые давно было бы пора закрыть, в отношении которых вводились определенные нормативы по ограничению их деятельности, когда проценты зашкаливали. Повесят вывеску где-нибудь на подъезде или где на каком-то маленьком магазинчике, написано: "дешевые деньги". От вас ничего не требуется, кроме паспорта. Ты пришел, одолжил. Ты даже, может быть, и не знаешь, что твою квартиру уже продали со всеми потрохами", — прокомментировал эксперт.

По мнению специалиста, грань между легальными и нелегальными игроками сейчас становится все более размытой. Мошенники талантливо используют пробелы в регулировании и личные данные граждан. При этом эксперт уверен, что основная ответственность за предотвращение подобного "грабежа" лежит на государстве. Важно не просто бороться с последствиями, а создавать условия, при которых заемщику не придется идти на кабальные сделки. В этом контексте стоит учитывать, что объем потребительских кредитов в РФ значительно сократился, а российские трудящиеся, будучи одними из самых эксплуатируемых в мире, требуют более надежной правовой и экономической защищенности. При этом в текущих условиях доля заемщиков с высоким персональным кредитным рейтингом упала до 19%, что лишь осложняет доступ к цивилизованным финансовым инструментам.

Проверено экспертом: Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова, Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова.
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

