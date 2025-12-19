Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дом правительства РФ в сумерках
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:11

Налоговая получит новые полномочия: готовятся масштабные поправки в НК, КоАП и даже УК

Правительство ускорило реализацию плана по борьбе с теневым сектором — Григоренко

Правительство ускоряет кампанию по сокращению теневого сектора экономики и намерено завершить ключевые мероприятия значительно раньше первоначальных сроков. Власти рассчитывают, что ужесточение регулирования и технические меры позволят повысить прозрачность бизнеса и увеличить бюджетные поступления уже в ближайшие годы. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в аппарате правительства.

Ускорение сроков и контроль исполнения

Установочное совещание по реализации плана "обеления" экономики прошло в правительстве 15 декабря под руководством вице-премьера — руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко. Он назначен куратором реализации плана и координирует работу профильных министерств и ведомств. По итогам встречи было решено сдвинуть сроки исполнения "влево" и завершить реализацию мероприятий уже в I квартале 2026 года.

В связи с этим Минфину поручено до 19 декабря представить в правительство доработанный план с учетом новых сроков и юридических замечаний. До 22 декабря документ должны согласовать все ведомства. Законопроекты ответственные министерства обязаны внести в правительство до 26 января, а в Госдуму — до 1 марта. Для оперативного контроля за выполнением плана решено проводить совещания не реже двух раз в месяц.

Законопроекты и сферы регулирования

Как сообщили в Минфине, для реализации плана потребуется "значительное число законопроектов". Речь идет как о введении нового регулирования, так и о корректировке действующих норм. Изменения затронут налоговое и антиотмывочное законодательство, КоАП и УК РФ, правила применения контрольно-кассовой техники.

Правительство представило концепцию плана президенту Владимиру Путину 8 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Глава государства указал, что большинство мер было запланировано на IV квартал 2026 года, тогда как повышение НДС начнется уже с начала 2026 года. В этой связи он поручил ускорить работу, подчеркнув, что важно не допустить ухода бизнеса "в тень".

Шесть направлений "обеления"

Как ранее пояснял вице-премьер Александр Новак, план включает шесть ключевых направлений. Первое — обеление торговли за счет ужесточения ответственности за работу без регистрации и онлайн-касс. Второе — контроль торговли при ввозе товаров из стран ЕАЭС, включая запуск системы СПОТ, предполагающей подтверждение ввоза российским налоговым резидентом и авансовую уплату НДС.

Отдельный блок посвящен рынку труда: власти намерены законодательно закрепить признаки трудовых отношений, чтобы сократить подмену трудовых договоров соглашениями с самозанятыми, и ввести административную ответственность для работодателей. Также планируется усилить контроль за оборотом наличных средств, золота и цифровых валют, включая ответственность за незаконный майнинг. В перечень мер вошли и вывод из тени нелегального кредитования, а также более жесткий контроль рынка табачной и никотинсодержащей продукции с введением лицензирования опта и розницы.

Экономический эффект и оценки экспертов

В правительстве рассчитывают, что меры позволят создать равные конкурентные условия для бизнеса и вовлечь в легальный оборот товары из "серой зоны". По оценке Александра Новака, дополнительные поступления в бюджеты всех уровней могут достигать до 0,5% ВВП в год — около 1 трлн рублей ежегодно, начиная с 2027 года. Выполнение плана, как ожидается, снизит долю теневой экономики на 1,5 процентного пункта за три года.

Эксперты считают обозначенные сроки в целом реалистичными, но обращают внимание на риски "пережатия" добросовестного бизнеса. Представители деловых объединений указывают, что обсуждение мер с бизнес-сообществом пока было ограниченным. При этом специалисты сходятся во мнении, что при сочетании стимулов и контроля правительство действительно способно заметно сократить масштабы теневой экономики.

