Спасение для спальни без света: растения, которые работают за вас

Зелёные уголки в доме делают атмосферу уютнее, но не каждое растение переносит тень. Многие боятся заводить цветы в комнатах без больших окон, думая, что они быстро погибнут. На самом деле есть десяток выносливых растений, которые прекрасно чувствуют себя при рассеянном освещении и могут оживить даже затемнённый коридор или спальню.

Сколько света нужно теневыносливым растениям

Солнечный свет остаётся необходимым условием для всех культур, но уровень его потребления разный.

"Если вы не собираетесь приобретать экспонометр, начните с вашего растения рядом с окном. А затем перемещайте его на несколько футов назад, пока рост растения не замедлится", — пояснил создатель проекта Tanner the Planter Таннер Митчелл.

Он отмечает, что даже тенелюбивым экземплярам нужно минимум четыре часа естественного света или около двенадцати часов искусственного.

Садоводы измеряют освещённость в фут-свечах: для комнатных растений в тени достаточно 50-250 единиц, тогда как суккуленты требуют свыше 1000.

Сравнение: растения и требования к свету

Растение Особенности ухода Змеиное растение Полив раз в 2 недели Потос золотой Быстрый рост, легко формировать ZZ-растение Минимальный полив, медленный рост Аглаонема Разнообразие окраски листьев Филодендрон кордатум Лианы, подходит для подвесных кашпо Мандариновое растение Яркие оранжевые стебли Чугунное растение Очень выносливо, крупные листья Фиолетовое вафельное Декоративные пурпурные листья Хавортия Суккулент, медленно растёт Фиттония Чувствительна к пересушиванию

Советы шаг за шагом: как ухаживать

Размещайте растения так, чтобы они "видели небо". Даже небольшой участок открытого пространства помогает им расти. Если свет слабый, используйте фитолампы — настольные или подвесные. Они обеспечат равномерное освещение. Практикуйте "музыкальные растения": держите один горшок у окна, второй — в глубине комнаты, и периодически меняйте их местами. Поливайте умеренно. Большинство теневыносливых видов легче переносят засуху, чем избыток влаги. Раз в месяц протирайте листья от пыли — это повышает способность к фотосинтезу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: поставить растение в коридоре без окна.

Последствие: рост замедлится, листья начнут желтеть.

Альтернатива: использовать фитолампу или чередовать с экземпляром, стоящим у окна.

Ошибка: поливать слишком часто.

Последствие: корни загнивают.

Альтернатива: дождаться полного высыхания верхнего слоя почвы, применить керамзитовый дренаж.

Ошибка: выбрать кактус для тёмной комнаты.

Последствие: вытягивание, потеря формы.

Альтернатива: завести хавортию — редкий суккулент, выносящий полутень.

А что если света совсем мало?

Даже без окон можно создать зелёный уголок. Для этого используют искусственные источники света. Современные фитолампы имитируют спектр солнечного излучения, и растения в таких условиях растут ничуть не хуже. Многие дизайнеры интерьеров комбинируют подсветку с декоративными кашпо, превращая лампы в элемент декора.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Создают уют даже в затемнённых комнатах Растут медленнее, чем на ярком свету Подходят для новичков Некоторые виды чувствительны к переливу Большой выбор декоративных форм Требуется периодическая перестановка горшков Можно совмещать с искусственным освещением Не все виды цветут в тени

FAQ

Как выбрать растение для тёмной комнаты?

Ориентируйтесь на виды с плотными или тёмными листьями: змеиное, ZZ-растение, аглаонема.

Сколько стоят такие растения?

Цена зависит от вида и размера. Маленький горшок с потосом можно купить от 400 рублей, а крупная аглаонема обойдётся в 2000–3000 рублей.

Что лучше для начинающих — фиттония или потос?

Потос менее капризен. Фиттония требует внимательного полива и может быстро увянуть.

Мифы и правда

Миф: тенелюбивые растения могут расти без света.

Правда: они нуждаются хотя бы в минимальном доступе к естественному или искусственному освещению.

Миф: чем больше поливать, тем лучше.

Правда: переувлажнение губительно, особенно при низкой освещённости.

Миф: суккуленты всегда любят солнце.

Правда: хавортия и некоторые разновидности гастерии вполне довольствуются тенью.

3 интересных факта

Чугунное растение (аспидистра) получило название за невероятную живучесть: оно выдерживает пыль, сквозняки и редкий полив. Фиттония получила прозвище "королева драмы" из-за резкого увядания при нехватке влаги, но восстанавливается за часы после полива. Потосы в некоторых странах выращивают как природные фильтры воздуха — NASA включало их в список растений для очистки помещений.

