Хоста
Хоста
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:44

Участки сада, где солнце почти не заглядывает, часто остаются пустыми. Но это не повод оставлять их голыми — есть десятки декоративных культур, которые не только выживут в полутени и те

Хоста, астильба и бегония: растения для красивого сада в полутени и тени

Участки сада, где солнце почти не заглядывает, часто остаются пустыми. Но это не повод оставлять их голыми — есть десятки декоративных культур, которые не только выживут в полутени и тени, но и будут активно расти и цвести. Делимся подборкой 15 растений, которые подарят красоту даже в самых тёмных уголках вашего сада.

1. Хоста

Крупные, декоративные листья — главная гордость хосты. Оттенки — от зелёного до бело-пёстрого. Отлично подходит для создания акцентов в теневых клумбах. Уход: полутень или тень, влажная плодородная почва.

2. Каладиум

Листья-сердечки с яркими прожилками и пятнами — от розовых до красных и белых. Хорош для горшков и бордюров. Уход: полутень, регулярный полив.

3. Флокс лесной (Phlox divaricata)

Весной создаёт "голубой ковёр" цветов. Идеален для почвопокровных композиций. Уход: полутень, рыхлая почва.

4. Щитовник (Осенний папоротник)

Весной листья окрашены в ржаво-медный тон, летом — зелёные, осенью — бронзовые. Декоративен круглый год. Уход: тень, влажная почва.

5. Колеус

Цветоводы любят за невероятное разнообразие расцветок листвы — красный, коралловый, зелёный с каймой. Отличен для кашпо. Уход: полутень, регулярные подкормки.

6. Дицентра (Разбитое сердце)

Знаменита цветами в форме сердечек. Хорошо смотрится рядом с хостами и астильбой. Уход: полутень, рыхлая слабокислая почва.

7. Гейхера

Полувечнозелёное растение с листвой всех оттенков — от салатового до пурпурного. Цветёт метёлками белых цветов. Уход: полутень, плодородная почва.

8. Астильба

Пышные метёлки розовых, белых или красных цветов украшают сад летом, когда большинство растений уже отцвело. Уход: полутень, влажная почва, мульчирование.

9. Бальзамины (Impatiens)

Яркие цветы, которые отлично растут в тени. Просты в уходе и идеально подходят новичкам. Уход: полутень, рыхлая почва.

10. Бегония

Классика для теневых садов: обильное и яркое цветение, множество сортов. Уход: полутень, регулярный полив.

11. Аквилегия (Водосбор)

Весенний многолетник с изящными цветами всевозможных оттенков. Самостоятельно рассеивается по саду. Уход: полутень, лёгкая почва.

12. Вирджинские колокольчики

Раскрываются розовые бутоны, превращающиеся в небесно-голубые цветы. Цветение длится несколько недель. Уход: полутень, плодородная почва.

13. Тиарелла (Пенник, Foam Flower)

Весной над листвой поднимаются нежные "пенные" свечки белых или розовых цветов. Уход: полутень-тень, богатая почва.

14. Живучка монетчатая (Creeping Jenny)

Образует ковёр из круглых ярко-зелёных листьев и летом радует жёлтыми цветами. Уход: полутень, влажная почва.

15. Легочные травы (Pulmonaria)

Быстрорастущие растения с серебристыми пятнами на листьях и колокольчатыми цветами, меняющими окраску с розовой на фиолетовую. Уход: тень, влажная рыхлая почва.

Даже самый тёмный уголок сада можно превратить в оазис, если выбрать правильные растения. Хосты, астильбы и бегонии добавят красок, а папоротники и гейхеры создадут красивую зелёную основу.

