Участки сада, где солнце почти не заглядывает, часто остаются пустыми. Но это не повод оставлять их голыми — есть десятки декоративных культур, которые не только выживут в полутени и тени, но и будут активно расти и цвести. Делимся подборкой 15 растений, которые подарят красоту даже в самых тёмных уголках вашего сада.
1. Хоста
Крупные, декоративные листья — главная гордость хосты. Оттенки — от зелёного до бело-пёстрого. Отлично подходит для создания акцентов в теневых клумбах. Уход: полутень или тень, влажная плодородная почва.
2. Каладиум
Листья-сердечки с яркими прожилками и пятнами — от розовых до красных и белых. Хорош для горшков и бордюров. Уход: полутень, регулярный полив.
3. Флокс лесной (Phlox divaricata)
Весной создаёт "голубой ковёр" цветов. Идеален для почвопокровных композиций. Уход: полутень, рыхлая почва.
4. Щитовник (Осенний папоротник)
Весной листья окрашены в ржаво-медный тон, летом — зелёные, осенью — бронзовые. Декоративен круглый год. Уход: тень, влажная почва.
5. Колеус
Цветоводы любят за невероятное разнообразие расцветок листвы — красный, коралловый, зелёный с каймой. Отличен для кашпо. Уход: полутень, регулярные подкормки.
6. Дицентра (Разбитое сердце)
Знаменита цветами в форме сердечек. Хорошо смотрится рядом с хостами и астильбой. Уход: полутень, рыхлая слабокислая почва.
7. Гейхера
Полувечнозелёное растение с листвой всех оттенков — от салатового до пурпурного. Цветёт метёлками белых цветов. Уход: полутень, плодородная почва.
8. Астильба
Пышные метёлки розовых, белых или красных цветов украшают сад летом, когда большинство растений уже отцвело. Уход: полутень, влажная почва, мульчирование.
9. Бальзамины (Impatiens)
Яркие цветы, которые отлично растут в тени. Просты в уходе и идеально подходят новичкам. Уход: полутень, рыхлая почва.
10. Бегония
Классика для теневых садов: обильное и яркое цветение, множество сортов. Уход: полутень, регулярный полив.
11. Аквилегия (Водосбор)
Весенний многолетник с изящными цветами всевозможных оттенков. Самостоятельно рассеивается по саду. Уход: полутень, лёгкая почва.
12. Вирджинские колокольчики
Раскрываются розовые бутоны, превращающиеся в небесно-голубые цветы. Цветение длится несколько недель. Уход: полутень, плодородная почва.
13. Тиарелла (Пенник, Foam Flower)
Весной над листвой поднимаются нежные "пенные" свечки белых или розовых цветов. Уход: полутень-тень, богатая почва.
14. Живучка монетчатая (Creeping Jenny)
Образует ковёр из круглых ярко-зелёных листьев и летом радует жёлтыми цветами. Уход: полутень, влажная почва.
15. Легочные травы (Pulmonaria)
Быстрорастущие растения с серебристыми пятнами на листьях и колокольчатыми цветами, меняющими окраску с розовой на фиолетовую. Уход: тень, влажная рыхлая почва.
Даже самый тёмный уголок сада можно превратить в оазис, если выбрать правильные растения. Хосты, астильбы и бегонии добавят красок, а папоротники и гейхеры создадут красивую зелёную основу.
