Шаблий прокомментировал поражение в бою против Нурмагомедова

«Усман был лучше меня»: Шаблий дал комментарий после боя с Нурмагомедовым

Российский ММА-боец Александр Шаблий дал первое заявление после поражения от Усмана Нурмагомедова в бою за титул чемпиона Bellator в легком весе.

"Сегодня мой соперник оказался сильнее! Причины этого мы разберем позже, сразу найти ответ сложно. Мы вернемся сильнее, выявим причину и обязательно устраним ее", — написал Шаблий в социальной сети.

Напомним, что бой состоялся на прошедших выходных в Соединенных Штатах Америке в городе Сан-Диего на турнире Bellator Champions Series, где российский боец Нурмагомедов победил единогласным решением судей.

Фото: Freepik.com