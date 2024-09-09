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«Усман был лучше меня»: Шаблий дал комментарий после боя с Нурмагомедовым
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Шаблий прокомментировал поражение в бою против Нурмагомедова

«Усман был лучше меня»: Шаблий дал комментарий после боя с Нурмагомедовым

Российский ММА-боец Александр Шаблий дал первое заявление после поражения от Усмана Нурмагомедова в бою за титул чемпиона Bellator в легком весе.

"Сегодня мой соперник оказался сильнее! Причины этого мы разберем позже, сразу найти ответ сложно. Мы вернемся сильнее, выявим причину и обязательно устраним ее", — написал Шаблий в социальной сети.

Напомним, что бой состоялся на прошедших выходных в Соединенных Штатах Америке в городе Сан-Диего на турнире Bellator Champions Series, где российский боец Нурмагомедов победил единогласным решением судей.

Фото: Freepik.com

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