Шаблий прокомментировал поражение в бою против Нурмагомедова

Российский ММА-боец Александр Шаблий дал первое заявление после поражения от Усмана Нурмагомедова в бою за титул чемпиона Bellator в легком весе.
"Сегодня мой соперник оказался сильнее! Причины этого мы разберем позже, сразу найти ответ сложно. Мы вернемся сильнее, выявим причину и обязательно устраним ее", — написал Шаблий в социальной сети.
Напомним, что бой состоялся на прошедших выходных в Соединенных Штатах Америке в городе Сан-Диего на турнире Bellator Champions Series, где российский боец Нурмагомедов победил единогласным решением судей.
Фото: Freepik.com
Сотни российских туристов застряли на Хайнане из-за тайфуна
После прохождения разрушительного тайфуна "Яги" аэропорт столицы острова, Хайкоу, был вынужден прекратить работу.
Анджелину Джоли заметили в компании Юры Борисова на кинофестивале в Канаде
Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли пообщалась с российским актером Юрой Борисовым на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF). Этот момент был опубликован в соцсетях режиссера фильма "Анора" Шона Бэйкера.
В Кремле пожелали счастья омбудсмену Львовой-Беловой после сообщений о свадьбе с Малофеевым
Кремль не комментирует сообщения о свадьбе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и предпринимателя, основателя "Царьграда" Константина Малофеева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
308 участников СВО победили на прошедших выборах в России
Исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев объявил, что 308 участников специальной операции, выдвинутых партией на выборы различных уровней в регионах, получили мандаты в итоге голосования. Всего было представлено 380 бойцов СВО, таким образом, мандаты получили 81 % из них.