Стивен Брайен, бывший помощник заместителя секретаря оборонного департамента США, в своей статье для журнала Weapons and Strategy высказал мнение, что поставки вооружений Украине ослабили западные страны, включая США.
По словам Брайена, война на Украине опустошила казну и арсеналы Соединённых Штатов, подорвав их интересы в других регионах, особенно в Тихом океане. Многие европейские страны также истощили свои запасы, отправив в Украину танки, бронемашины, ракеты, средства ПВО, артиллерийские системы, боеприпасы и другое труднозаменимое оружие.
Эксперт подчеркнул, что без поддержки США европейские члены НАТО не смогут эффективно защитить свою территорию, что ставит Соединённые Штаты в невыгодное геополитическое положение.
Россия рассматривает поставки вооружений Украине как игру с огнём, считая, что они препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что любые грузы с вооружением для Украины будут считаться законными целями. Он также подчеркнул, что США и НАТО активно участвуют в конфликте, включая подготовку украинских военных на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
В Кремле подчёркивали, что поставка оружия из западных стран в Украину не способствует мирным переговорам и может иметь негативные последствия.
Фото: Wikimedia Commons/ AramilFeraxa (Creative Commons Пазначэнне аўтарства 4.0 Міжнародны)
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