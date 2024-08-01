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В результате обмена заключенными, Россия вернула 8 граждан
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Полный список всех обменянных заключенных между Россией и Западом

В результате обмена заключенными, Россия вернула 8 граждан

В результате обмена заключенными, состоявшегося в аэропорту Анкары, восемь россиян, находившихся в заключении в различных странах НАТО, вернулись на родину. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности Российской Федерации.

Согласно информации ФСБ, в Россию вернулись граждане, задержанные и отбывавшие наказание в странах Североатлантического альянса, а также несовершеннолетние дети. В ведомстве подчеркнули, что возвращение стало возможным благодаря систематической и целенаправленной работе российских государственных органов, а также сотрудничеству с зарубежными партнерами.

Из достоверных источников стало известно, что в рамках обмена в Россию вернулись:

  • Вадим Красиков (Соколов), приговоренный в Германии к пожизненному заключению по делу об убийстве в Тиргартене в 2019 году.
  • Владислав Клюшин, осужденный в США на 9 лет по обвинению в киберпреступлениях и мошенничестве.
  • Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении на 1 год и 7 месяцев по обвинению в шпионаже.
  • Павел Рубцов, обвиненный в Польше в шпионаже в пользу России.
  • Михаил Микушин, обвиненный в Норвегии в шпионаже в пользу России.
  • Роман Селезнев, приговоренный к 27 годам лишения свободы в США по обвинению в кибермошенничестве.
  • Вадим Конощенок, обвиненный в США в контрабанде технологий и американских боеприпасов для оборонной промышленности России.

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что российские граждане были обменяны на группу лиц, деятельность которых наносила ущерб безопасности Российской Федерации в интересах иностранных государств.

Фото: From Wikimedia Commons/ Rainerzufall1234 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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