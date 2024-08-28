Задержание основателя Telegram Павла Дурова, по мнению замминистра информации Сирии Ахмеда Дава, стало частью усилий западных стран, в первую очередь США, направленных на принуждение мессенджера к следованию их политической линии.

Замминистра подчеркнул, что этот шаг — попытка оказать давление на Telegram, чтобы заставить его соответствовать требованиям западных государств.

По мнению Дава, Telegram, предоставляя пользователям свободу общения и не вмешиваясь в политику стран или содержание сообщений, стал неудобным инструментом для западных стран. Популярность мессенджера, который уже близок к отметке в миллиард пользователей, вызвала недовольство на Западе. Стремление США и их союзников вмешаться в работу приложения и навязать свою повестку натолкнулось на отказ со стороны Telegram, что и сделало его мишенью для атак.

Дава также отметил, что вмешательство американских властей в деятельность социальных сетей, таких как X (ранее Twitter) и Facebook*, давно не является секретом. Эти платформы используются для продвижения западных ценностей в другие общества.

По его словам, имеется множество доказательств того, что американское правительство контролирует работу этих приложений, а спецслужбы США прямо влияют на их функционирование, давая указания относительно того, какие материалы следует продвигать, а какие блокировать. Это, по мнению замминистра, полностью противоречит принципам свободы слова.

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Местные СМИ сообщили, что бизнесмен, обладающий французским гражданством, числился в списке разыскиваемых лиц. Ему могут быть предъявлены серьёзные обвинения, включая терроризм, торговлю наркотиками, мошенничество и отмывание денег, что связано с отказом Telegram сотрудничать с властями. Дурову может грозить до 20 лет заключения.

Срок содержания Дурова под стражей истекает 28 августа, и до этого времени ему должны либо предъявить обвинения, либо освободить. Задержание вызвало волну критики в разных странах, что вынудило президента Франции Эммануэля Макрона выступить с разъяснениями. Он заверил, что задержание Дурова не связано с политикой, и подчеркнул, что окончательное решение по делу будет принимать суд.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва направила запрос о доступе к Дурову, однако Париж считает его основным гражданство Франции. Основатель Telegram также является гражданином России, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.

* Деятельность Meta (Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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