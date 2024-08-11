Куркума и зеленый чай признаны опасными: 15 миллионов на больничных койках

Исследователи из Мичиганского университета предупреждают, что более 15 миллионов американцев могут оказаться на больничной койке из-за употребления популярных и легальных пищевых добавок.

В период с 2004 по 2014 годы количество госпитализаций по этой причине выросло с 7% до 20%, что привело к острым или хроническим поражениям печени.

Проблема заключается в том, что люди принимают пищевые добавки не по медицинским показаниям, а по своему выбору и разумению. Например, многие считают, что куркума помогает при болях в суставах и артрите, красный дрожжевой рис полезен для здоровья сердца, а зеленый чай повышает уровень энергии. Однако все эти вещества могут быть гепатотоксичными и опасными при передозировке. Хроническое поражение печени может привести к смерти, если не пересадить пациенту здоровый орган.

Одна из главных проблем заключается в том, что эти пищевые добавки свободно распространяются, не подвергаются нормативному контролю, и люди не осознают их потенциальной опасности. Из-за этого они не упоминают о них при посещении врача, что затрудняет правильную диагностику.

Кроме того, полноценных клинических испытаний влияния популярных пищевых добавок на организм человека в больших дозах не проводилось из-за отсутствия нормативной базы, широкого ассортимента и сложности определения индивидуальной "большой дозы". Исследователи призывают ввести хоть какой-то контроль над распространением потенциально токсичных пищевых добавок.

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