Куркума и зеленый чай признаны опасными: 15 миллионов на больничных койках

Исследователи из Мичиганского университета предупреждают, что более 15 миллионов американцев могут оказаться на больничной койке из-за употребления популярных и легальных пищевых добавок.
В период с 2004 по 2014 годы количество госпитализаций по этой причине выросло с 7% до 20%, что привело к острым или хроническим поражениям печени.
Проблема заключается в том, что люди принимают пищевые добавки не по медицинским показаниям, а по своему выбору и разумению. Например, многие считают, что куркума помогает при болях в суставах и артрите, красный дрожжевой рис полезен для здоровья сердца, а зеленый чай повышает уровень энергии. Однако все эти вещества могут быть гепатотоксичными и опасными при передозировке. Хроническое поражение печени может привести к смерти, если не пересадить пациенту здоровый орган.
Одна из главных проблем заключается в том, что эти пищевые добавки свободно распространяются, не подвергаются нормативному контролю, и люди не осознают их потенциальной опасности. Из-за этого они не упоминают о них при посещении врача, что затрудняет правильную диагностику.
Кроме того, полноценных клинических испытаний влияния популярных пищевых добавок на организм человека в больших дозах не проводилось из-за отсутствия нормативной базы, широкого ассортимента и сложности определения индивидуальной "большой дозы". Исследователи призывают ввести хоть какой-то контроль над распространением потенциально токсичных пищевых добавок.
Фото: commons.wikimedia.org/Herusutimbul (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
В Белграде началось шествие в знак протеста против добычи минерала ядарит
В Белграде состоялось массовое шествие против планов возобновления добычи лития из минерала ядарит. Протестующие, выступая против проекта совместно с концерном Rio Tinto, который ранее был отменен, но восстановлен по решению Конституционного суда Сербии, перекрыли центральные улицы и мост Газела.
Экоактивисты из Letzte Generation устроили акцию в аэропорту Дортмунда
Экоактивисты из радикального движения Letzte Generation провели акцию в аэропорту Дортмунда, разлив черный клейстер, символизирующий нефть, и устроив сидячий протест с плакатами "Нефть убивает".
Артистка Елена Борщева назвала себя строгой матерью
Известная артистка и звезда Comedy Woman Елена Борщева рассказала о своей жизни как матери и поделилась трудностями воспитания детей.
SHOT: Юрий Куклачёв начал возвращаться к работе после перенесённого инфаркта
Известный народный артист и основатель Театра кошек Юрий Куклачёв начал постепенно возвращаться к работе после перенесённого инфаркта.