Соединенные Штаты рассматривают возможность ужесточения ограничительных мер в отношении Венесуэлы после недавно состоявшихся президентских выборов в этой стране. Об этом в понедельник сообщил влиятельный чиновник из американского правительства.

Ранее глава Центризбиркома Венесуэлы Элвис Аморосо объявил предварительные результаты голосования. Согласно обработанным 80% бюллетеней, действующий президент Николас Мадуро лидирует с 51,2% голосов на выборах, прошедших 28 июля.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности введения новых санкций против Каракаса в связи с прошедшими выборами, представитель США отметил, что этот фактор будет учитываться при разработке дальнейшей стратегии ограничительных мер в отношении Венесуэлы.

Официальный представитель Белого дома также подчеркнул, что санкционная политика Вашингтона будет формироваться с учетом американских внешнеполитических интересов. Кроме того, на нее повлияют конкретные шаги или их отсутствие со стороны венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его окружения.

Фото: commons.wikimedia.orgБен Уайт benwhitephotography(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.)