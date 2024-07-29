Командование военно-воздушных сил Соединенных Штатов в Европе сообщило о завершении миссии двух стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress на румынской авиабазе Михаил Когэлничану.
Этот визит стал первым в истории для данного типа самолетов в Румынии. В рамках оперативной группы "Европа 24-4" экипажи B-52 провели совместные маневры с воздушными силами ряда европейских стран, включая Финляндию, Германию, Великобританию, Венгрию и Румынию.
Дислокация американских бомбардировщиков на территории Румынии являлась частью масштабных учений 2024 года, нацеленных на усиление взаимодействия между союзниками США в области обороны.
Стоит отметить, что 21 июля российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 были подняты по тревоге в связи с приближением американских В-52Н к государственной границе РФ над акваторией Баренцева моря.
B-52H Stratofortress представляет собой многоцелевой стратегический бомбардировщик США, способный подниматься на высоту до 15 километров. Этот самолёт может нести ядерное вооружение. В условиях конвенционального конфликта бомбардировщик предназначен для нанесения ударов по стратегическим объектам, поддержки наземных войск и участия в наступательных операциях на море.
Фото: commons. wikimedia.orgTech. Sgt. Jason Robertson(in the public domain in the United State)
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